У «Милана» есть финансовые проблемы. «Ростов» получит зимнее усиление. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2017 20:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 25 октября 2017, 08:47

      Вернблум боец!!!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 октября 2017, 04:35

      Ростов нашел нового спонсора?!....это хорошая новость))

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      Рейтинг: +36

      AEerr 25 октября 2017, 02:06

      интересные новости!

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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 25 октября 2017, 01:07

      Какое же всё таки будет усиление в РОСТОВЕ?)))

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