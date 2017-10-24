Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • У «Милана» есть финансовые проблемы. «Ростов» получит зимнее усиление. Дайджест событий дня

У «Милана» есть финансовые проблемы. «Ростов» получит зимнее усиление. Дайджест событий дня

24 октября 2017, 20:25
4

Берлускони сообщил о финансовых проблемах «Милана».

Вида требует от киевского «Динамо» повышения зарплаты.

«Локомотив» поможет упавшему с трибун болельщику.

«Ростов» купит в каждую линию по два игрока.

«ПСЖ» убеждает Коутиньо отказаться от перехода в «Барселону».

«Рубин» покупает мячи по завышенным ценам.

Манданда стал лучшим игроком Лиги 1 в сентябре.

«Химки» могут сняться с ФНЛ из-за финансовых проблем.

12-я карточка в играх с «Зенитом» стала для Вернблума рекордной.

ЦСКА впервые в истории опередил «Спартак» по числу зрителей на домашней игре.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
сергей николаевич
1508882868
Какое же всё таки будет усиление в РОСТОВЕ?)))
Ответить
AEerr
1508886360
интересные новости!
Ответить
a-rakhmatov
1508895311
Ростов нашел нового спонсора?!....это хорошая новость))
Ответить
igormaddog
1508910473
Вернблум боец!!!
Ответить
Главные новости
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
2
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
6
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
13
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
10
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
Все новости
Все новости
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
20-летний форвард «Кальяри» попал в реанимацию – он едва не утонул в бассейне
16:25
Луис Энрике – о поражении «ПСЖ» в Суперкубке Франции: «То, что я видел, доставило мне удовольствие»
15:36
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
2
Назначены судьи на 2-й тур Пути РПЛ Кубка России
14:50
2
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
13
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
10
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
2
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
1
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
5
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
7
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
11
Фото«Ювентус» купил игрока сборной Колумбии
11:23
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
3
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
6
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+