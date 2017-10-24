У «Милана» есть финансовые проблемы. «Ростов» получит зимнее усиление. Дайджест событий дня

Берлускони сообщил о финансовых проблемах «Милана».

Вида требует от киевского «Динамо» повышения зарплаты.

«Локомотив» поможет упавшему с трибун болельщику.

«Ростов» купит в каждую линию по два игрока.

«ПСЖ» убеждает Коутиньо отказаться от перехода в «Барселону».

«Рубин» покупает мячи по завышенным ценам.

Манданда стал лучшим игроком Лиги 1 в сентябре.

«Химки» могут сняться с ФНЛ из-за финансовых проблем.

12-я карточка в играх с «Зенитом» стала для Вернблума рекордной.

ЦСКА впервые в истории опередил «Спартак» по числу зрителей на домашней игре.