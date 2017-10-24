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Берлускони рассказал о финансовых проблемах «Милана»

24 октября 2017, 07:31
7

Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони рассказал о возможных проблемах в клубе.

«У меня есть информация, что у «Милана» существуют небольшие финансовые трудности. Но больше меня беспокоит то, что новые владельцы клуба молчат.

Если команда продолжит демонстрировать настолько плохие результаты, то есть вероятность, что «Милан» купят американцы. При этом проблема заключается в том, что убытки клуба за год составят более 100 миллионов евро без попадания в Лигу чемпионов.

Новым владельцам придется оздоравливать клуб после нескольких сложных лет», – сказал Берлускони.

После девяти туров «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А 11 место с 13 очками. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет 12 баллов.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Берлускони Сильвио
Комментарии (7)
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B I A N C O N E R I
1508821146
Великий клуб! Скорейшего возвращения в ЛЧ!
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la verdad
1508824568
Сам Берлускони в болото клуб и затащил...
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Garrincha58
1508827341
китайцы взяли груз на себя но видать ноша не по плечу
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mishavandit
1508829768
Китайцам партия руки связала...это и Интера касается. Но с другой стороны...состав то приличный, а команда очки набирает натужно...так что возможно есть и другие причины
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овертайм
1508830073
отмыли бабосы
Ответить
+50/-50
1508830107
Милан явно потускнел, и даже в Италии. За Европу разговора нет.
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ПаХан638
1508871146
во Всём виноват Монтелла и Калинич....
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