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    Берлускони рассказал о финансовых проблемах «Милана»

    Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони рассказал о возможных проблемах в клубе.

    «У меня есть информация, что у «Милана» существуют небольшие финансовые трудности. Но больше меня беспокоит то, что новые владельцы клуба молчат.

    Если команда продолжит демонстрировать настолько плохие результаты, то есть вероятность, что «Милан» купят американцы. При этом проблема заключается в том, что убытки клуба за год составят более 100 миллионов евро без попадания в Лигу чемпионов.

    Новым владельцам придется оздоравливать клуб после нескольких сложных лет», – сказал Берлускони.

    После девяти туров «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А 11 место с 13 очками. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет 12 баллов.

    Источник: Football Italia

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    24.10.2017 07:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 24 октября 2017, 21:52

      во Всём виноват Монтелла и Калинич....

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 24 октября 2017, 10:28

      Милан явно потускнел, и даже в Италии. За Европу разговора нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 24 октября 2017, 10:27

      отмыли бабосы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 24 октября 2017, 10:22

      Китайцам партия руки связала...это и Интера касается. Но с другой стороны...состав то приличный, а команда очки набирает натужно...так что возможно есть и другие причины

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 24 октября 2017, 09:42

      китайцы взяли груз на себя но видать ноша не по плечу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 24 октября 2017, 08:56

      Сам Берлускони в болото клуб и затащил...

      3
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      Рейтинг: +43

      B I A N C O N E R I 24 октября 2017, 07:59

      Великий клуб! Скорейшего возвращения в ЛЧ!

      6
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