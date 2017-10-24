Берлускони рассказал о финансовых проблемах «Милана»

Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони рассказал о возможных проблемах в клубе.

«У меня есть информация, что у «Милана» существуют небольшие финансовые трудности. Но больше меня беспокоит то, что новые владельцы клуба молчат.

Если команда продолжит демонстрировать настолько плохие результаты, то есть вероятность, что «Милан» купят американцы. При этом проблема заключается в том, что убытки клуба за год составят более 100 миллионов евро без попадания в Лигу чемпионов.

Новым владельцам придется оздоравливать клуб после нескольких сложных лет», – сказал Берлускони.

После девяти туров «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А 11 место с 13 очками. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет 12 баллов.