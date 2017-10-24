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  • ЦСКА в матче с «Зенитом» впервые в истории опередил «Спартак» по числу зрителей на домашнем матче

ЦСКА в матче с «Зенитом» впервые в истории опередил «Спартак» по числу зрителей на домашнем матче

24 октября 2017, 17:24
40

Матч 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:0) на «ВЭБ Арене» посетили 26137 болельщиков. В то время как на встрече «Спартака» и «Амкара» на «Открытие Арене» присутствовало 25754 человека.

Таким образом, армейцы впервые в своей истории обошли красно-белых по количеству зрителей на домашней игре.

На данный момент ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидера «Локомотива» на четыре очка и настолько же баллов опережая «Спартак».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Спартак
Комментарии (40)
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bloodn1ck
1508855484
При условии что Спартак играет с Амкаром..а ЦСКА с Зенитом...
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momwig_
1508856290
По-моему, это как-то даже унизительно для коней... РФПЛ должна принести извинения.
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alex kidn
1508856686
Там больше на зенит пришли, чем на коней
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volfrik
1508857863
через пару десятков лет это станет нормой
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BRO_football
1508858304
Просто все эти 16 лет болельщики Спартака ходили на матчи своего клуба, ожидая чемпионства. И вот оно случилось. Цель достигнута, смысл жизни найден, теперь можно и дома посидеть.
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ufos73
1508859220
Этот день у календаре конюшни должен стать красным! )))))))))))
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shpilman
1508859674
центральный матч тура на пятихат больше, чем на Амкар xD
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SPACE TRUCKIN
1508861424
в кои веки... соперники неравнозначны...Спартаку равных по количеству болельщиков нет в Москве - только Зенит в Питере может потягаться...да там больше клубов то нет...представьте,если б вся Москва болела за КБ! Лужники битком на каждом матче....
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GoldPlayFIFARus9
1508864076
Нормально,но до Зенита ещё ни одному клубу в ближайшие десятилетия будет не судьба дотянуться
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Sky Spartak
1508865449
Позор...Рекорд в матче с Зенитом против Амкара....Вааа ха..и с разницей в 400 человек... еще раз позор
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