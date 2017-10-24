ЦСКА в матче с «Зенитом» впервые в истории опередил «Спартак» по числу зрителей на домашнем матче

Матч 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:0) на «ВЭБ Арене» посетили 26137 болельщиков. В то время как на встрече «Спартака» и «Амкара» на «Открытие Арене» присутствовало 25754 человека.

Таким образом, армейцы впервые в своей истории обошли красно-белых по количеству зрителей на домашней игре.

На данный момент ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидера «Локомотива» на четыре очка и настолько же баллов опережая «Спартак».