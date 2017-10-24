Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ЦСКА в матче с «Зенитом» впервые в истории опередил «Спартак» по числу зрителей на домашнем матче

    Матч 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:0) на «ВЭБ Арене» посетили 26137 болельщиков. В то время как на встрече «Спартака» и «Амкара» на «Открытие Арене» присутствовало 25754 человека.

    Таким образом, армейцы впервые в своей истории обошли красно-белых по количеству зрителей на домашней игре.

    На данный момент ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидера «Локомотива» на четыре очка и настолько же баллов опережая «Спартак».

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2017 17:24
    Рекомендуем
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 00:30

      Это просто по случаю приезда Зенита.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol > prezent2017 27 октября 2017, 00:24

      Да, у коней игра тошнотворная.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 24 октября 2017, 20:17

      Позор...Рекорд в матче с Зенитом против Амкара....Вааа ха..и с разницей в 400 человек... еще раз позор

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 24 октября 2017, 19:54

      Нормально,но до Зенита ещё ни одному клубу в ближайшие десятилетия будет не судьба дотянуться

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +91

      paketiwe > GoldPlayFIFARus9 24 октября 2017, 19:56

      До Зенита судьба будет дотянуться любому клубу, в который будут вливаться миллиарды рублей .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 > paketiwe 24 октября 2017, 20:05

      Какие миллиарды,ты о чём?
      Если брать в расчет всю историю отечественного футбола, то самыми посещаемыми домашними матчами (и чемпионата СССР вообще) являются игры "Зенита" 1959 года со "Спартаком" и ЦСК МО (ЦСКА), на которых было по 110 тысяч человек. Обе встречи прошли на стадионе имени С. М. Кирова, на месте которого была построена арена "Санкт-Петербург", открывшаяся весной этого года.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +108

      Kbp. V > GoldPlayFIFARus9 24 октября 2017, 20:10

      Да успокойся ты, сейчас хайп пройдёт все девушки и женщины поймут что это уже не модно ходить на новый стадион и будет у вас стабильная 30к ходить, а 45-50 только со Спартаком так как мясо 5 тыс будет :)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 > Kbp. V 24 октября 2017, 21:10

      Я спокоен как удав,не переживай за меня. На наш клуб меньше 30к приходить не будет,средняя посещаемость будет в районе 45к,как-никак Зенит всё таки самый популярный клуб как в России,так и в восточной Европе. Так что проблем с болелами быть не должно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +643

      Symbol > GoldPlayFIFARus9 24 октября 2017, 21:30

      А тебя не смущает, что в городе с населением 5 281 579 (примерно на 2017й год) на одну единственную команду ходит 45000? Популярность через края я смотрю...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 > Symbol 24 октября 2017, 21:50

      Нет,не смущает. К примеру на Утрех было 52к,и все билеты были проданы,даже на Спаратк ещё оставались в продаже несколько сотен билетов до начала игры.Стадион находится в стадии достроение,и много пустующих зон. Заявленная вместимость на матчи РПЛ 55к,и то,это не учитываются аккредитованыне лица,СМИ, ВИП ложи,а так же выемки зрительских мест для установки камер..Плюс по сектору с каждой стороны урезали у виража + тоже самое с гостевым сектором.Так что аншлаг на аншлаге. Ты лучше скажи,когда на открывашку приходило больше 30к,не считая матчи с ЦСКА и Зенитом

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +320

      ваавва > GoldPlayFIFARus9 24 октября 2017, 21:52

      Самый популярный клуб Питера, ты хотел сказать и то не факт:D

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 > ваавва 24 октября 2017, 22:00

      Я не знаю что ты хотел сказать,а я сказал то,что хотел сказать. И вот тебе неопровержимые доказательства:
      1) Зенит самый посещаемый клуб чемпионата,на домашних играх,срденее количество болельщиков ~45.700,что на 14 тысяч больше,чем у команды, которая идёт на 2-м месте
      2) Зенит больше всех собрал зрителей и на выездных играх(сайты типа чемпионат.ком тебе в помощь).
      3) Социальные опросы,как наших исследовательских агентств,так и ИНОСТРАНЫХ,таких как Nielsen и Repucom,так же можешь зайти на тот же чемпионат.ком и посмотреть там опрос,где сравнивают Зенит и Спартак. За Зенит 3600 голосов(72%),а за Спартак 1400(28%)
      4) Количество подписчиков в социальных сетях. Можешь брать любую. На ютубе к примеру у Зенита 240 тысяч,у нашего чемпиона лишь 164к.
      А что ты можешь сказать по ФАКТУ,в ответ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11358

      alp > GoldPlayFIFARus9 24 октября 2017, 23:43

      отмечу, что на твои факты ни один из твоих оппонентов не привел ниодного аргумента, если не считать потуги типа "сам дурак" ))))) больше всего забавляет, что эти черти прекрасно понимают, что ты прав, и Зенит самая посещаемая команда, но признаться себе, и тем более болельщику Зенита, не позволяет религия. вот и приходится им брызгать слюной и задыхаться от ярости ставя тебе минусы )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 > alp 25 октября 2017, 00:56

      Сектанты, сэр...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +643

      Symbol > Сергей Каспийский 25 октября 2017, 18:22

      Надеюсь ты прикидываешься)) Это было в 1959м году и то 2 раза. А я тебе про 2017й. Добро пожаловать в наш дерьмовый мир обратно ;) Так если бы Петровский с его вместимостью не заполнялся, это бы вообще позор был ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +643

      Symbol > GoldPlayFIFARus9 25 октября 2017, 18:26

      Так, а я тебе о чем? Глупо было бы не заполнять стадион с такой вместимостью в городе с 5+ млн. жителей. Это не показатель, что народу 40000+ ходит. Одна команда в городе, за кого еще то болеть? ))
      41 850: «Спартак» — ЦСКА (14.08.2015)
      40 455: «Спартак» — ЦСКА (17.05.2015)
      39 074: «Спартак» — «Локомотив» (26.10.2014)
      38 704: «Спартак» — «Зенит» (02.05.2015)
      37 923: «Спартак» — «Динамо» (15.03.2015)
      Это только 14, 15е года и то выбрал посещаемость под 40, остальные сам можешь поискать, если охота.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 24 октября 2017, 19:26

      раз в год,и палка стреляет) достаточно посмотреть посещаемость последних сезонов ,так что единичный случай-не показатель......

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5521

      SPACE TRUCKIN 24 октября 2017, 19:10

      в кои веки... соперники неравнозначны...Спартаку равных по количеству болельщиков нет в Москве - только Зенит в Питере может потягаться...да там больше клубов то нет...представьте,если б вся Москва болела за КБ! Лужники битком на каждом матче....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 24 октября 2017, 18:59

      Теперь полюса поменяются местами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      spar57 24 октября 2017, 18:45

      Нашли, чем гордиться. 383 человека - не велика разница, исходя из важности матчей. Посмотрим, сколько болел придут на домашний Спартак с Зенитом, более, чем уверен - будет аншлаг.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 24 октября 2017, 18:41

      центральный матч тура на пятихат больше, чем на Амкар xD

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 24 октября 2017, 18:33

      Этот день у календаре конюшни должен стать красным! )))))))))))

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12134

      BRO_football 24 октября 2017, 18:18

      Просто все эти 16 лет болельщики Спартака ходили на матчи своего клуба, ожидая чемпионства. И вот оно случилось. Цель достигнута, смысл жизни найден, теперь можно и дома посидеть.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11