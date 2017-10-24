ФНЛ может снять «Химки» с текущего первенства из-за финансовых проблем

Руководство ФНЛ может принять решение о снятии «Химки» с текущего розыгрыша турнира по причине финансовых сложностей. Клуб до сих пор не заплатил турнирный взнос.

«Да, это так. На днях в наш адрес поступило официальное письмо из ФНЛ, в котором нам определили сроки по обязательной оплате членских взносов в Лигу за право участия в соревнованиях в сезоне-2017/2018. В случае, если этого не произойдет, наш клуб может быть снят с первенства, так указано в письме. Мы – единственные в первом дивизионе, кто своевременно не произвел полную оплату необходимых взносов. Президент ФНЛ Игорь Ефремов на протяжении четырех месяцев был терпелив и солидарен с нашими временными финансовыми трудностями, но мы понимаем работу Лиги и в кратчайшее время совместно с учредителями разрешим данную ситуацию, произведя полную оплату.

Почему появились финансовые проблемы? Дело в том, что по ходу сезона учредителями клуба были произведены корректировки нашего бюджета – часть средств временно перераспределили на другие спортивные структуры городского округа Химки. Таким образом образовался дефицит.

Есть ли долги перед командой? Речи о невыплате зарплаты и премиальных команде, а также работникам клуба нет. За два с половиной года моей работы в «Химках» задержек не было ни разу, в отличии от большинства клубов ФНЛ.

Как обстоят дела с обеспечением жизнедеятельности клуба? Действительно, помимо ФНЛ у нас образовалась задолженность перед большинством организаций, предоставляющих для клуба отдельные виды услуг и работ. Мы решаем данную ситуацию, находясь в диалоге со всеми контрагентами, и системно производим минимальные частичные выплаты. Вопрос о снятии «Химки» с первенства исключен», – сказал генеральный директор «Химок» Тажутдин Качукаев.

После 19-ти туров химчане располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 22 очка.