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    Неймар уступил Манданда звание лучшего футболиста Лиги 1

    Голкипер «Марселя» Стив Манданда стал лучшим игроком французской Лиги 1 по итогам прошедшего сентября, сообщает пресс-служба Союза профессиональных футболистов Франции (UNFP). 32-летний вратарь получил 47% голосов. Второе место занял нападающий «ПСЖ» Неймар (37%), а замкнул тройку форвард «Бордо» Малком (16%).

    Напомним, что в августе лучшим футболистом был признан форвард «Монако» Радамель Фалькао.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2017 10:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +439

      sold93 25 октября 2017, 01:11

      вот так и бывает - переходишь в ПСЖ за сумму равную годовому бюджету какой-нибудь бананово-африканской страны, и тут вместо тебя лучшим становится какая-то М*нданда (уж простите, Бомбардир посчитал эту фамилию нецензурной)

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      Рейтинг: +89

      Шахматист Иванов 24 октября 2017, 15:09

      Лузер

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 24 октября 2017, 11:40

      проси зарплату как у неймара хотябы месяц и внуки обеспечены

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      Рейтинг: +355

      kvm5 24 октября 2017, 11:36

      сколько он в той лиге

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      Рейтинг: +70680

      insider_retro 24 октября 2017, 11:09

      Не всё коту масленица!!...)) Франко-конголезец обскакал!...

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