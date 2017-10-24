Неймар уступил Манданда звание лучшего футболиста Лиги 1

Голкипер «Марселя» Стив Манданда стал лучшим игроком французской Лиги 1 по итогам прошедшего сентября, сообщает пресс-служба Союза профессиональных футболистов Франции (UNFP). 32-летний вратарь получил 47% голосов. Второе место занял нападающий «ПСЖ» Неймар (37%), а замкнул тройку форвард «Бордо» Малком (16%).

Напомним, что в августе лучшим футболистом был признан форвард «Монако» Радамель Фалькао.