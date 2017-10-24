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    Виалли похвалил ФИФА за решение отдать России чемпионат мира-2018

    Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Виалли подчеркнул, что решение ФИФА отдать России право на проведение чемпионата мира-2018 является правильным.

    «Для меня главный положительный момент заключается в том, что чемпионат мира пройдет в новой стране. С этой точки зрения ФИФА приняла абсолютно правильное решение. Думаю, с точки зрения организации все будет в порядке.

    Что касается недовольства относительно решения дать следующие два чемпионата мира России и Катару, то ФИФА следует проводить выборы более прозрачно, чтобы не возникало вопросов», – сказал Виалли.

    Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.

    Источник: ТАСС

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    24.10.2017 12:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70680

      insider_retro 24 октября 2017, 12:42

      При всём уважении к Виалли, но такие бравые речи были бы более уместны, когда был навал всякого дерьма от всех по поводу проведения ЧМ в России... А сейчас бодренько констатировать свершившийся факт каждый горАзд!!..))

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