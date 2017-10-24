Виалли похвалил ФИФА за решение отдать России чемпионат мира-2018

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Виалли подчеркнул, что решение ФИФА отдать России право на проведение чемпионата мира-2018 является правильным.

«Для меня главный положительный момент заключается в том, что чемпионат мира пройдет в новой стране. С этой точки зрения ФИФА приняла абсолютно правильное решение. Думаю, с точки зрения организации все будет в порядке.

Что касается недовольства относительно решения дать следующие два чемпионата мира России и Катару, то ФИФА следует проводить выборы более прозрачно, чтобы не возникало вопросов», – сказал Виалли.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.