Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мбаппе хотел летом перейти в «Барселону», чтобы играть с Месси

    Агент Хосеп Мария Мингуэлла, представляющий интересы нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщил, что летом его клиент почти перешел в «Барселону». По его словам, француз хотел выступать в одной команде с форвардом Лионелем Месси.

    «Мбаппе рассказал мне, что когда он уже собрался подписывать контракт с «Барселоной», он узнал, что Неймар собирается перейти в «ПСЖ», – сказал Мингуэлла.

    Мбаппе перебрался в «ПСЖ» из «Монако» в августе на правах годичной аренды с правом последующего выкупа за 180 миллионов евро.

    Источник: Cadena Cope

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2017 17:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11