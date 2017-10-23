Мбаппе хотел летом перейти в «Барселону», чтобы играть с Месси

Агент Хосеп Мария Мингуэлла, представляющий интересы нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщил, что летом его клиент почти перешел в «Барселону». По его словам, француз хотел выступать в одной команде с форвардом Лионелем Месси.

«Мбаппе рассказал мне, что когда он уже собрался подписывать контракт с «Барселоной», он узнал, что Неймар собирается перейти в «ПСЖ», – сказал Мингуэлла.

Мбаппе перебрался в «ПСЖ» из «Монако» в августе на правах годичной аренды с правом последующего выкупа за 180 миллионов евро.