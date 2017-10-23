Бенитес получит 500 миллионов на укрепление состава «Ньюкасла»

Руководство «Ньюкасла» готово выделить главному тренеру Рафаэлю Бенитесу внушительную сумму на укрепление состава. Сообщается, что испанский специалист получит на приобретение новых игроков в два ближайших трансферных окна около 500 миллионов фунтов стерлингов.

По информации источника, боссы «сорок» хотят сделать команду одним из претендентов на чемпионский титул.

В текущем сезоне «Ньюкасл» после девяти туров располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков.