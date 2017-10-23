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    Бенитес получит 500 миллионов на укрепление состава «Ньюкасла»

    Руководство «Ньюкасла» готово выделить главному тренеру Рафаэлю Бенитесу внушительную сумму на укрепление состава. Сообщается, что испанский специалист получит на приобретение новых игроков в два ближайших трансферных окна около 500 миллионов фунтов стерлингов.

    По информации источника, боссы «сорок» хотят сделать команду одним из претендентов на чемпионский титул.

    В текущем сезоне «Ньюкасл» после девяти туров располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков.

    Источник: Express.co.uk

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    23.10.2017 15:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 25 октября 2017, 00:37

      Фигасе, откуда у них столько денег появилось

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 24 октября 2017, 16:41

      Чтобы претендовать на чемпионство, 500 лямов нужно выделять не зимой и летом, а 100 зимой и ещё 500 летом . . .

      0
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 23 октября 2017, 18:57

      Ага 500 миллионов камней, а не фунтов.

      0
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      Рейтинг: +47

      red-killer 23 октября 2017, 17:52

      Отлично будет интереснее в премьер лиге

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 23 октября 2017, 16:48

      беня возвращается)

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 октября 2017, 16:46

      это те боссы, которые выставили ньюкасл на продажу или те, которые уже пообещали его купить?)

      0
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      Рейтинг: +1097

      Cubinec1989 23 октября 2017, 16:33

      Что это за аттракцион невиданной щедрости? Вот бы мне кто-нибудь пару лямчиков подкинул.... хотя бы рублей))

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      Рейтинг: +113

      Ivan7107 23 октября 2017, 16:32

      Да по сегодняшним ценам это еще и мало , хотя если грамотно подойти к делу можно собрать команду хорошего уровня.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 23 октября 2017, 16:23

      ни х.я себе струя!!!!

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