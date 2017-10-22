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  • Бубнов: «В ЦСКА нет серьезной конкуренции, поэтому в составе, несмотря на ошибки, есть Васин»

Бубнов: «В ЦСКА нет серьезной конкуренции, поэтому в составе, несмотря на ошибки, есть Васин»

22 октября 2017, 22:23
5

Футбольный эксперт Александр Бубнов после матча 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:0) прокомментировал игру защитника армейцев Виктора Васина.

«Матч ЦСКА – «Зенит» был важен с турнирной точки зрения. Равная игра. Армейцы были излишне заведены, что приводило к стычкам.

Если бы не Акинфеев, то ошибка Васина в конце игры могла привести к победе «Зенита». Только к Игорю претензий никаких нет!

Почему Васин в составе? В ЦСКА нет серьезной конкуренции. Нет молодежи! Поэтому, несмотря на такие ошибки, его и ставят!» – сказал Бубнов.

В нынешнем сезоне Васин провел за ЦСКА в РФПЛ 10 матчей, в которых забил один гол.

ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (5)
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paracetamol
1508701122
Васина надо было удалять за фол на Кокорине при имеющейся желтой.
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Dobroe Teplo za CSKA
1508701995
давайте Васина в Спартак продадим?
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rostik-100
1508706147
Васин в каждом матче косяки выкидывает, надоело...
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Фан666
1508733249
Так он и в сборной по тем же причинам
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