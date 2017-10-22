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    Бубнов: «В ЦСКА нет серьезной конкуренции, поэтому в составе, несмотря на ошибки, есть Васин»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов после матча 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:0) прокомментировал игру защитника армейцев Виктора Васина.

    «Матч ЦСКА – «Зенит» был важен с турнирной точки зрения. Равная игра. Армейцы были излишне заведены, что приводило к стычкам.

    Если бы не Акинфеев, то ошибка Васина в конце игры могла привести к победе «Зенита». Только к Игорю претензий никаких нет!

    Почему Васин в составе? В ЦСКА нет серьезной конкуренции. Нет молодежи! Поэтому, несмотря на такие ошибки, его и ставят!» – сказал Бубнов.

    В нынешнем сезоне Васин провел за ЦСКА в РФПЛ 10 матчей, в которых забил один гол.

    ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

    Источник: Спорт FM

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    22.10.2017 22:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 23 октября 2017, 07:34

      Так он и в сборной по тем же причинам

      0
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 23 октября 2017, 00:02

      Васин в каждом матче косяки выкидывает, надоело...

      0
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 22 октября 2017, 22:53

      давайте Васина в Спартак продадим?

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg > Dobroe Teplo za CSKA 23 октября 2017, 03:18

      А Бубнова куда?

      0
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 22 октября 2017, 22:38

      Васина надо было удалять за фол на Кокорине при имеющейся желтой.

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