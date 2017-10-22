Бубнов: «В ЦСКА нет серьезной конкуренции, поэтому в составе, несмотря на ошибки, есть Васин»

Футбольный эксперт Александр Бубнов после матча 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:0) прокомментировал игру защитника армейцев Виктора Васина.

«Матч ЦСКА – «Зенит» был важен с турнирной точки зрения. Равная игра. Армейцы были излишне заведены, что приводило к стычкам.

Если бы не Акинфеев, то ошибка Васина в конце игры могла привести к победе «Зенита». Только к Игорю претензий никаких нет!

Почему Васин в составе? В ЦСКА нет серьезной конкуренции. Нет молодежи! Поэтому, несмотря на такие ошибки, его и ставят!» – сказал Бубнов.

В нынешнем сезоне Васин провел за ЦСКА в РФПЛ 10 матчей, в которых забил один гол.

ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?