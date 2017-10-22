Между Неймаром и Эмери случился конфликт, Манчини может уйти из «Зенита» в «Вест Хэм» – пять главных новостей утра

Срочная новость! Манчини может сменить место работы!!! Он в числе главных кандидатов на пост домработницы в моей квартире. Мы с женой ещё рассматривали Глафиру Петровну из соседнего подъезда, но кандидатура Манчини для нас предпочтительнее!
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