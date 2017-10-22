Источник: «Реал» намерен пригласить Покеттино при решении уволить Зидана

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино потенциально может продолжить карьеру в Испании. Как утверждается, «Реал» рассматривает специалиста как основного кандидата, в случае решения уволить Зинедина Зидана. При этом отмечается, что мадридцы пока не думают о смене тренера, а Покеттино является для них запасным вариантом.

«Тоттенхэм» в чемпионате Англии идет на третьем месте в турнирной таблице первенства.