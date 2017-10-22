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    Источник: «Реал» намерен пригласить Покеттино при решении уволить Зидана

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино потенциально может продолжить карьеру в Испании. Как утверждается, «Реал» рассматривает специалиста как основного кандидата, в случае решения уволить Зинедина Зидана. При этом отмечается, что мадридцы пока не думают о смене тренера, а Покеттино является для них запасным вариантом.

    «Тоттенхэм» в чемпионате Англии идет на третьем месте в турнирной таблице первенства.

    Источник: Goal.com

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    22.10.2017 06:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 22 октября 2017, 15:59

      Ого Перес увидел что Покеттино блестит,вот он хочет пригласит его. Перес такой человек как сорока, что блестит надо спе..дет. Очередная утка

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 22 октября 2017, 09:49

      зидан иди в спартак

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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Igor Belousov 22 октября 2017, 15:26

      далбаеб не умеешь комментировать не лезь заибали со своим патриотизмом

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      Рейтинг: +1684

      Benifacto 22 октября 2017, 09:29

      а вообще мне нравиться, вот именно за это ненавижу Реал, уволить к чертовой бабушке тренера! УВОЛИТЬ!и опять сидеть у разбитого корыта, только его новый тренер отремонтит, УВОЛИТЬ!!!! опять у корыта разбитого, и вот такой у этого Реала порочный круг))))
      тут и я как бы и за ЗиЗУ и против, минуснул меня неплохо на экспресах с ничейками и проигрышами...но спад всегда бывает, Бэил еще ппц...Иско слишком поверил в себя забыл что он плэймэйкер итить его....5 пропушенных матчей Кри надломили не только его....

      З.Ы
      Ну и типо Покеттино должен щас обоссаться и как пёс срулить в Реал? багага смешная утка, но это утка под Шпор, Кейн сказал останусь в одном клубе, типо заберем тогда Покеттино ))))))

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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 22 октября 2017, 08:57

      Сейчас любой топ клуб Зизу с руками оторвет! Лучший тренер на данный момент! имхо

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 22 октября 2017, 07:39

      Кресло под Зиданом зашаталось.

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