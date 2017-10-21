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    Парфенов: «Ростов» давно не может победить, поэтому играл с двойной энергией»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов подвел итог ничьей с «Ростовом» (1:1) в матче 14-го тура чемпионата России.

    «Конечно, хотелось бы выиграть этот матч. Все-таки три очка есть три очка. Соперник имел возможности, и у нас были хорошие возможности также. По отдаче ребят претензий нет, они отработали, вопросов нет. Для того, чтобы добавлять в качестве, есть тренировки.

    У соперника после перерыва игра не изменилась. Не думаю, что двойная замена сыграла. Задача была не удержать, а развить этот результат. Были хорошие возможности и быстрые атаки, которые чуть-чуть не доводили до логики. Соперник не может давно выиграть, и они старались, с двойной энергией играли. Отсюда и такой результат», — сказал Парфенов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Последняя победа «Ростова» датирована 12-м августа, когда команда обыграла «Уфу» со счетом 4:1 в матче 6-го тура.

    Клуб из Ленинградской области занимает 13-е место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2017 16:32
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