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ЦСКА не может победить «Зенит» в последних восьми матчах

21 октября 2017, 06:36
9

В преддверии центрального матча 14 тура РФПЛ между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» история противостояния двух команд гласит, что армейцы не побеждали сине-бело-голубых с марта 2014 года – на протяжении восьми встреч подряд.

Из этого количества москвичи пять матчей проиграли, а три свели вничью. Среди прочего, за последние три с лишним года ЦСКА уступил «Зениту» в финале Кубка России и Суперкубке России.

Очередной матч между командами состоится 22 октября и начнется в 16:30 по Москве.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (9)
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CSKA №1
1508567322
ЦСКА вперед!!!
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Nerlinger
1508567410
Хреново!!! Но судя по игре с Базелем и завтра без изменений...
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3a zenit
1508568237
будет очередной договорняк ничейный.
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Alex Y
1508569318
Все возможно,
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paracetamol
1508571451
М сегодня кони пролетят. Думаю, Зенит трёх отгрузит.
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Dominator777
1508571655
Все серии имеют начало и конец. Но армейцы сейчас в не таком состоянии, чтобы обыграть Зеню, к сожалению.
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Александ1982
1508571686
надо ЦСКА выигрывать)))) и интереснее дальше будет,и самое главное зенит потеряет очки)) Спартак чемпион
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pavzhkin
1508573747
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tiny.ph/hWJ1
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волчарик
1508577638
судя по игре и не в этот раз
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