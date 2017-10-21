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    ЦСКА не может победить «Зенит» в последних восьми матчах

    В преддверии центрального матча 14 тура РФПЛ между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» история противостояния двух команд гласит, что армейцы не побеждали сине-бело-голубых с марта 2014 года – на протяжении восьми встреч подряд.

    Из этого количества москвичи пять матчей проиграли, а три свели вничью. Среди прочего, за последние три с лишним года ЦСКА уступил «Зениту» в финале Кубка России и Суперкубке России.

    Очередной матч между командами состоится 22 октября и начнется в 16:30 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2017 06:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 21 октября 2017, 12:20

      судя по игре и не в этот раз

      1
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    • ...
      Рейтинг: -36

      pavzhkin 21 октября 2017, 11:15

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tiny.ph/hWJ1

      -3
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 21 октября 2017, 10:41

      надо ЦСКА выигрывать)))) и интереснее дальше будет,и самое главное зенит потеряет очки)) Спартак чемпион

      -2
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 21 октября 2017, 10:40

      Все серии имеют начало и конец. Но армейцы сейчас в не таком состоянии, чтобы обыграть Зеню, к сожалению.

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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 21 октября 2017, 10:37

      М сегодня кони пролетят. Думаю, Зенит трёх отгрузит.

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      Рейтинг: +1771

      Alex Y 21 октября 2017, 10:01

      Все возможно,

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 октября 2017, 09:43

      будет очередной договорняк ничейный.

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 октября 2017, 09:30

      Хреново!!! Но судя по игре с Базелем и завтра без изменений...

      3
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      Рейтинг: +550

      CSKA №1 21 октября 2017, 09:28

      ЦСКА вперед!!!

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