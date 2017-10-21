ЦСКА не может победить «Зенит» в последних восьми матчах

В преддверии центрального матча 14 тура РФПЛ между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» история противостояния двух команд гласит, что армейцы не побеждали сине-бело-голубых с марта 2014 года – на протяжении восьми встреч подряд.

Из этого количества москвичи пять матчей проиграли, а три свели вничью. Среди прочего, за последние три с лишним года ЦСКА уступил «Зениту» в финале Кубка России и Суперкубке России.

Очередной матч между командами состоится 22 октября и начнется в 16:30 по Москве.