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    Гвардиола: «Невозможно обыграть «Наполи», не показав отличный футбол»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил простую игру «Наполи» в прошедшем матче Лиги чемпионов. Он также добавил, что такой поход может положительно сказаться на шансах итальянцев в текущем сезоне завоевать чемпионское звание у себя на родине.

    «Я знал, что исход матч будет неясен вплоть до самой последней минуты, поскольку «Наполи» – непредсказуемая команда. Мы провели хороший первый тайм – первые 30-35 минут, забили два гола, могли забивать еще один или два. Потом мы подустали и уже не могли завершать свои контратаки так, как следовало бы. «Наполи» же здорово играет в короткий пас, очень быстро переходит в атаку.

    Мы не всегда могли поддерживать высокий прессинг. Соперник в это же время играл просто. Они не делали лишних движений – раз-два, и все. Это одна из лучших команд, которой я противостоял за время своей профессиональной деятельности.

    Я очень рад, поскольку невозможно обыграть «Наполи», не показав отличный футбол. Это действительно одна из побед, которыми я буду гордиться. А «Наполи» с такой игрой под силу победить в Серии А», – заявил после матча Гвардиола.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Наполи» завершился со счетом 2:1. После трех туров англичане возглавляют группу F с девятью очками. Следом идет «Шахтер», который одержал две победы. На третьей строчке располагается «Наполи» с тремя очками. Замыкает квартет «Фейеноорд», не имеющий очков.

    Источник: УЕФА

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    18.10.2017 08:30
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