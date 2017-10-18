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    Ловчев назвал два ключевых момента в игре «Спартака» против «Севильи»

    Бывший игрок сборной СССР и футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что во встрече «Спартака» в Лиге чемпионов с «Севильей» все невезение красно-белых компенсировалось с лихвой. Он также отметил замены по ходу матча в составе столичной команды, которые помогли отодвинуть игру от своих ворот.

    «Спартаку» столько в этом сезоне не везло, что в этом матче все невезение компенсировалось с лихвой. При счете 1:1, когда «Севилья» начала перехватывать инициативу, были два важных момента, которые переломили игру. Первый – сейв Селихова, который спас команду от неминуемого гола. А второй – Комбаров выбил мяч почти с линии ворот. Эти два подвига заставили «Спартак» встрепенуться. И еще были две важных замены Карреры – вышли Мельгарехо и Пашалич. Эти две замены и позволили отодвинуть игру от своих ворот. А дальше уже за дело взялись нападающие и игроки группы атаки. Забили, все, кому положено, и даже те, кто пока не блещет результативностью.

    Теперь подробнее. Все эти разговоры: надо играть в три центральных защитника или в два, полная ерунда. Результат зависит не от количества игроков в центре обороны, а от того, как команда играет в атаке.

    Первый тайм совершенно по делу получился ничейным и обе команды примерно одинаково владели мячом. Я часто сетовал на то, что оба наших крайних защитника не могут нормально подать мяч в штрафную соперника. Но в первом тайме, когда «Спартак» открыл счет, потрясающую передачу сделал на Промеса Ещенко. А во втором отлично подал Комбаров на Глушакова, и тот забил третий гол. Вот здесь и есть важное усиление игры команды. В этой очень важной игре крайние защитники, наконец, расподавались», – считает Ловчев.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.10.2017 06:42
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь 18 октября 2017, 12:01

      Чемпион вернулся! Спартак рестайлинг!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 18 октября 2017, 11:06

      Если Черчесов не вызовет Селихова в сборную, значит он слеп как крот. Селихов - единственный в РФПЛ вратарь, играющий по всей штрафной, остальные все ленточники.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      MrSmit 18 октября 2017, 10:48

      Замусолили эксперты своими ключевыми моментами...это не откровение! Любой болельщик смотревший матч и сам прекрасно видел все эти моменты...но нет, нужно налопатить кучу одноразовых, друг на друга похожих статей...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 18 октября 2017, 10:03

      как будто Спартаковцы выиграли финале Лиги чемпионов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 18 октября 2017, 08:49

      Вчера, после травмы Самедова, пришла гнусная мыслишка - ну опять травма, сейчас кирдык начнется. А потом масть как поперла. Всегда бы так.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33554

      oyabun > Сибирь за Спартак 18 октября 2017, 09:27

      Но ситуация действительная аховая. Что ни игра, то травма. Так скоро игроки закончатся..

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 октября 2017, 08:11

      ну индеец конечно красавец, удивляет, ну и пашалич наконец-то порадовал

      5
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 18 октября 2017, 07:59

      Запели " соловьи " ...... Ловчев и Бубен .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > VikNMar 18 октября 2017, 09:07

      По такому поводу я готов их слушать каждый день.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26817

      slavutiq70 > VikNMar 18 октября 2017, 09:56

      Пускай поют,,,,,

      1
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      Рейтинг: +313

      MrSmit > VikNMar 18 октября 2017, 10:51

      Не все ли одному Орлу петь.

      1
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 18 октября 2017, 07:47

      Было очевидно, что Севилья не готовилась к матчу. Никто не изучал игру Спартака по видеозаписям матчей с их участием. Приехали играть "на авось". Это называется недооценка соперника. И поплатились. Теперь, дома Севилья покажет совсем другую игру.

      0
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      Рейтинг: +33554

      oyabun 18 октября 2017, 07:17

      Молюсь об одном, только бы запал у игроков после такой победы не пропал. Чтобы не растеряли этот сумасшедший настрой и сплоченность.

      8
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > oyabun 18 октября 2017, 08:16

      Полностью согласен. Пусть пороха хватит на Амкар и кубок, а огня хватает.

      12
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