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  • Ловчев назвал два ключевых момента в игре «Спартака» против «Севильи»

Ловчев назвал два ключевых момента в игре «Спартака» против «Севильи»

18 октября 2017, 06:42
14

Бывший игрок сборной СССР и футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что во встрече «Спартака» в Лиге чемпионов с «Севильей» все невезение красно-белых компенсировалось с лихвой. Он также отметил замены по ходу матча в составе столичной команды, которые помогли отодвинуть игру от своих ворот.

«Спартаку» столько в этом сезоне не везло, что в этом матче все невезение компенсировалось с лихвой. При счете 1:1, когда «Севилья» начала перехватывать инициативу, были два важных момента, которые переломили игру. Первый – сейв Селихова, который спас команду от неминуемого гола. А второй – Комбаров выбил мяч почти с линии ворот. Эти два подвига заставили «Спартак» встрепенуться. И еще были две важных замены Карреры – вышли Мельгарехо и Пашалич. Эти две замены и позволили отодвинуть игру от своих ворот. А дальше уже за дело взялись нападающие и игроки группы атаки. Забили, все, кому положено, и даже те, кто пока не блещет результативностью.

Теперь подробнее. Все эти разговоры: надо играть в три центральных защитника или в два, полная ерунда. Результат зависит не от количества игроков в центре обороны, а от того, как команда играет в атаке.

Первый тайм совершенно по делу получился ничейным и обе команды примерно одинаково владели мячом. Я часто сетовал на то, что оба наших крайних защитника не могут нормально подать мяч в штрафную соперника. Но в первом тайме, когда «Спартак» открыл счет, потрясающую передачу сделал на Промеса Ещенко. А во втором отлично подал Комбаров на Глушакова, и тот забил третий гол. Вот здесь и есть важное усиление игры команды. В этой очень важной игре крайние защитники, наконец, расподавались», – считает Ловчев.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Спартак Севилья Ловчев Евгений
Комментарии (14)
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oyabun
1508300265
Молюсь об одном, только бы запал у игроков после такой победы не пропал. Чтобы не растеряли этот сумасшедший настрой и сплоченность.
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Kollljan
1508302035
Было очевидно, что Севилья не готовилась к матчу. Никто не изучал игру Спартака по видеозаписям матчей с их участием. Приехали играть "на авось". Это называется недооценка соперника. И поплатились. Теперь, дома Севилья покажет совсем другую игру.
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VikNMar
1508302757
Запели " соловьи " ...... Ловчев и Бубен .
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piligrim1986
1508303490
ну индеец конечно красавец, удивляет, ну и пашалич наконец-то порадовал
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Сибирь за Спартак
1508305789
Вчера, после травмы Самедова, пришла гнусная мыслишка - ну опять травма, сейчас кирдык начнется. А потом масть как поперла. Всегда бы так.
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Басмачи
1508310223
как будто Спартаковцы выиграли финале Лиги чемпионов
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MrSmit
1508312938
Замусолили эксперты своими ключевыми моментами...это не откровение! Любой болельщик смотревший матч и сам прекрасно видел все эти моменты...но нет, нужно налопатить кучу одноразовых, друг на друга похожих статей...
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Svoysvoemubrat
1508313989
Если Черчесов не вызовет Селихова в сборную, значит он слеп как крот. Селихов - единственный в РФПЛ вратарь, играющий по всей штрафной, остальные все ленточники.
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спартач-тверь
1508317267
Чемпион вернулся! Спартак рестайлинг!
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