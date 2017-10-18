Ловчев назвал два ключевых момента в игре «Спартака» против «Севильи»

Бывший игрок сборной СССР и футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что во встрече «Спартака» в Лиге чемпионов с «Севильей» все невезение красно-белых компенсировалось с лихвой. Он также отметил замены по ходу матча в составе столичной команды, которые помогли отодвинуть игру от своих ворот.

«Спартаку» столько в этом сезоне не везло, что в этом матче все невезение компенсировалось с лихвой. При счете 1:1, когда «Севилья» начала перехватывать инициативу, были два важных момента, которые переломили игру. Первый – сейв Селихова, который спас команду от неминуемого гола. А второй – Комбаров выбил мяч почти с линии ворот. Эти два подвига заставили «Спартак» встрепенуться. И еще были две важных замены Карреры – вышли Мельгарехо и Пашалич. Эти две замены и позволили отодвинуть игру от своих ворот. А дальше уже за дело взялись нападающие и игроки группы атаки. Забили, все, кому положено, и даже те, кто пока не блещет результативностью.

Теперь подробнее. Все эти разговоры: надо играть в три центральных защитника или в два, полная ерунда. Результат зависит не от количества игроков в центре обороны, а от того, как команда играет в атаке.

Первый тайм совершенно по делу получился ничейным и обе команды примерно одинаково владели мячом. Я часто сетовал на то, что оба наших крайних защитника не могут нормально подать мяч в штрафную соперника. Но в первом тайме, когда «Спартак» открыл счет, потрясающую передачу сделал на Промеса Ещенко. А во втором отлично подал Комбаров на Глушакова, и тот забил третий гол. Вот здесь и есть важное усиление игры команды. В этой очень важной игре крайние защитники, наконец, расподавались», – считает Ловчев.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.