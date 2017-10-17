Колосков: «Благодаря матчу с Бразилией мы увидим, что у нас за команда и на что она может рассчитывать на ЧМ-2018»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что товарищеский матч с таким сильным соперником как Бразилия даст понимание о перспективах сборной России на домашнем чемпионате мира.

Сегодня стало известно, что 23 марта 2018 года подопечные Станислава Черчесова в Москве проведут контрольную встречу с «пентакампеонами».

«Очень хорошо, что календарь международных матчей спланирован так, что наша сборная постепенно идет от соперников, более низких по рейтингу, все выше и выше и в конце концов дойдет до сборной команды Бразилии, которая занимает второе место в рейтинге ФИФА. Все очень логично и правильно. Только такие матчи на финише подготовки команды к чемпионату мира и дадут представление о том, что у нас за команда и на что она может рассчитывать в финальной стадии турнира.

Эти три сборные (прим. – до матча с Бразилией россияне сыграют с Аргентиной и Испанией) все на слуху и находятся выше нас в рейтинге, но на футбольном поле все может сложиться совсем иначе. Давайте дождемся. Не думаю, что эти матчи в преддверии чемпионата мира будут носить характер жесткого сражения. Понятно, что это товарищеская игра и сборные будут себя беречь перед турниром и 100 процентов своих возможностей никто показывать не будет. Главное, что не будет агрессии, поэтому, думаю, даже при неудачном исходе эти игры никак не отразятся на психологическом состоянии игроков. Кроме того, будет несколько месяцев на восстановление. Но я убежден, что срывов быть не должно. Сборная проведет достойные игры, и тренерский состав сможет окончательно определить тот костяк, который отправится на чемпионат мира.

Не знаю, приедет ли к нам Неймар, но думаю, что да. Бразильцы тоже готовятся к чемпионату мир, и в марте-апреле у них будет последняя возможность сыграть товарищеские матчи. Если в них будет отсутствовать игрок стартового состава, то это будет неполноценная подготовка. Вряд ли тренер отважится на то, чтобы кого-то поберечь», – сказал Колосков.