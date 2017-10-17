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    Модрич: «В «Тоттенхэме» я достиг потолка. «Реал» был идеальным вариантом»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился информацией о переходе из «Тоттенхэма» в мадридский клуб в августе 2012 года.

    «За четыре года в «Тоттенхэме» я достиг своего потолка. Я нуждался в новом вызове, хотел выйти на следующий уровень.

    «Реал» показался мне идеальным вариантом с момента, когда я узнал об их интересе. Другие клубы меня уже не интересовали. Выступать на «Бернабеу» – особая привилегия. Надеюсь, она будет продолжаться еще много лет.

    Зидан? Игроки были рады видеть легенду клуба на посту главного тренера. Тренироваться под его руководством – особое чувство. Мы обязаны ему нашими достижениями за последние годы. Он создал прекрасную атмосферу», – сказал 32-летний хавбек.

    Сумма перехода игрока сборной Хорватии составила 30 миллионов евро. Завтра нынешняя и бывшая команды Модрича встретятся в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча на «Сантьяго Бернабеу» – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Football Espana

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    17.10.2017 01:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 октября 2017, 02:31

      Тебе повезло с партнерами хорват. Попади ты в Ангию или в Италию не факт.

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