Модрич: «В «Тоттенхэме» я достиг потолка. «Реал» был идеальным вариантом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился информацией о переходе из «Тоттенхэма» в мадридский клуб в августе 2012 года.

«За четыре года в «Тоттенхэме» я достиг своего потолка. Я нуждался в новом вызове, хотел выйти на следующий уровень.

«Реал» показался мне идеальным вариантом с момента, когда я узнал об их интересе. Другие клубы меня уже не интересовали. Выступать на «Бернабеу» – особая привилегия. Надеюсь, она будет продолжаться еще много лет.

Зидан? Игроки были рады видеть легенду клуба на посту главного тренера. Тренироваться под его руководством – особое чувство. Мы обязаны ему нашими достижениями за последние годы. Он создал прекрасную атмосферу», – сказал 32-летний хавбек.

Сумма перехода игрока сборной Хорватии составила 30 миллионов евро. Завтра нынешняя и бывшая команды Модрича встретятся в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча на «Сантьяго Бернабеу» – в 21:45 по московскому времени.