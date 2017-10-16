Гендиректор «Ромы»: «Мы не сожалеем об уходе Спаллетти или кого-либо еще»

Генеральный директор «Ромы» Мауро Бальдиссони заявил, что римский клуб не сожалеет о расставании с главным тренером Лучано Спаллетти.

58-летний специалист покинул «волков» минувшим летом и возглавил «Интер». Под руководством итальянца «джаллоросси» в прошлом сезоне заняли второе место в Серии А.

«Клуб не сожалеет о потере Спаллетти или кого-либо еще. Мы довольны тем, что делаем.

Мы желаем всего наилучшего Спаллетти и всем тем, кто смог выступать за «Рому» или тренировать ее. Планируем стать лучше, чем мы были в прошлом»,– сказа Бальдиссони.