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    Гендиректор «Ромы»: «Мы не сожалеем об уходе Спаллетти или кого-либо еще»

    Генеральный директор «Ромы» Мауро Бальдиссони заявил, что римский клуб не сожалеет о расставании с главным тренером Лучано Спаллетти.

    58-летний специалист покинул «волков» минувшим летом и возглавил «Интер». Под руководством итальянца «джаллоросси» в прошлом сезоне заняли второе место в Серии А.

    «Клуб не сожалеет о потере Спаллетти или кого-либо еще. Мы довольны тем, что делаем.

    Мы желаем всего наилучшего Спаллетти и всем тем, кто смог выступать за «Рому» или тренировать ее. Планируем стать лучше, чем мы были в прошлом»,– сказа Бальдиссони.

    Источник: Football Italia

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    16.10.2017 14:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +151

      rerih 17 октября 2017, 23:08

      Ну конечно....не сожалеют)))

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