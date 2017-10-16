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Байдачный: «Зениту» не хватает игроков уровня Аршавина»

16 октября 2017, 07:47
7

Известный тренер Анатолий Байдачный не торопится делать выводы по игре «Зенита» с «Арсеналом». По его словам, этим должен заниматься действующий тренер команды.

Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.

– Как вошел в игру Паредес?

– Единственное, чем он запомнился, так это одной передачей, которую дал с полуоборота, но к которой не успел Смольников. Потенциально это была очень хорошая атака. Неудивительно, что игрок сборной Аргентины обладает хорошим пасом.

– Что скажете про Дриусси, Кузяева, Ерохина, Краневиттера?

– Вообще никто из них не проявил себя ни в коей мере. Это не те футболисты, которые могли бы сыграть впереди тонко при скученной и массированной обороне соперника. Здесь нужны другие игроки, которые уже были у «Зенита» когда-то. Такие как Аршавин например.

– После этой игры рано делать большие выводы?

– Нам никаких выводов вообще делать не надо, это задача тренера. Я думаю, тренер у «Зенита» хороший, и нужные выводы он сделает.

– Могут ли побороться с «Зенитом» за чемпионство «Локомотив» и ЦСКА?

– Конечно! А еще и «Краснодар» со «Спартаком». В России сейчас нет такой команды, которая была бы на голову сильнее всех остальных.

– Текущий сезон Премьер-лиги проходит в позитивном ключе?

– Естественно. Много зрителей приходит на хорошие стадионы, игра в таких условиях смотрится по-другому. Это радует.

– Какими видите шансы «Зенита» на ближайший матч в Лиге Европы против «Русенборга»? Норвежцам поможет сегодняшний опыт «Арсенала» из Тулы?

– О шансах в еврокубках предпочел бы вообще не говорить. Я же не нахожусь внутри команд и точно не знаю, в каком состоянии они подойдут к этим встречам. Еще ничего в их группах не ясно – ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы, везде можно бороться и добиваться результата. Тот же «Базель» – это не суперклуб какой-то, он не сильнее ЦСКА. Что касается «Севильи», то если она и сильнее «Спартака», то лишь чуть-чуть, ненамного. Я не слежу сейчас за ней, не знаю, как она выглядит, каково ее нынешнее состояние, – у нас же не показывают достойно чемпионат Испании. А «Русенборг» команде Манчини тоже надо проходить.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Аршавин Андрей Ерохин Александр Кузяев Далер Паредес Леандро Краневиттер Матиас Дриусси Себастьян Байдачный Анатолий
Комментарии (7)
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dyema
1508132538
Думающих исполнителей просто НЕТ!!!
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Karakush
1508133321
Халк тоже тащил неплохо!
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Garrincha58
1508133754
От одних говнофутболистов избавились набрали еще больше таких же и хвастаются типа открытие чемпионата Кузяев или перспективные аргентинцы, а они таковыми и останутся, а Полоз или Ерохин это вообще ноносенс это не те с которыми можно решать большие задачи Смольников это такое Г как можно так играть даже Черчесов понял что это не уровень, а так для количества.Все в одну дуду уже твердили Зенит выиграет первое место,какое там им бы вообще опять в ЛЧ то попасть и то будет за счастье. Кокорин Кокорин да он сверкнул в сборную попал и все сдулся 35 он хочет забить лучше шоколадку съешь лучше будет сникесни как говорится
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andreyterex
1508135627
Аршавин бы не помешал))
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Сержтир
1508143081
Что имеем не храним а потерявши плачим.
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