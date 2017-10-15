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  • Куман: «Эвертон показывает себя не очень хорошо, но я горжусь командой»

Куман: «Эвертон показывает себя не очень хорошо, но я горжусь командой»

15 октября 2017, 23:02

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал ничью в матче с «Брайтоном» (1:1) в рамках 8-го тура АПЛ.

«Эвертон» показывает себя в этом сезоне не очень хорошо, мы это знаем. Мы много работаем, боремся, но в АПЛ высокая конкуренция.

Я горжусь командой и тем, что они показали сегодня в по-настоящему сложной ситуации. Так нам и нужно проявлять себя под давлением. И мы будем это делать.

Вся моя футбольная жизнь – это давление. Если я не получаю давления снаружи, то буду оказывать его самостоятельно», – сказал Куман в эфире Sky Sports.

«Эвертон» находится на 16-ой строчке в турнирной таблице – в двух позициях от зоны вылета. В этом сезоне команда забила пять мячей и пропустила 13.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Эвертон Брайтон Куман Рональд
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