«Ювентус» не намерен платить за Милинковича-Савича 80 миллионов

«Ювентус» решил выйти из гонки за полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Как сообщается, туринцы не готовы заплатить за серба запрашиваемые 80 миллионов евро. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что футболист дал обещание «Манчестер Юнайтед» перейти именно в эту команду. Сумма трансфера должна составить 62 миллиона фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел в чемпионате Италии семь матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.