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    «Ювентус» не намерен платить за Милинковича-Савича 80 миллионов

    «Ювентус» решил выйти из гонки за полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Как сообщается, туринцы не готовы заплатить за серба запрашиваемые 80 миллионов евро. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 22 миллиона евро.

    Ранее сообщалось, что футболист дал обещание «Манчестер Юнайтед» перейти именно в эту команду. Сумма трансфера должна составить 62 миллиона фунтов стерлингов.

    В текущем сезоне Милинкович-Савич провел в чемпионате Италии семь матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Calciomercato

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    15.10.2017 06:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 15 октября 2017, 11:10

      И правильно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 15 октября 2017, 08:33

      80 миллионов? за какие заслуги? что он сделал такого? мир определенно сошел с ума

      0
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      Рейтинг: +16

      MarChisio_fun > Dizayner 15 октября 2017, 18:25

      Уже давно

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 15 октября 2017, 08:04

      Он 30 то врятли стоит....

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