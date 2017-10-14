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    Бундеслига. В матче «Боруссии» и «Лейпцига» – пять голов, два пенальти и два удаления

    Встреча 8-го тура чемпионата Германии «Боруссия»«РБ Лейпциг» завершилась победой гостей со счетом 2:3. В составе хозяев дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг. За «быков» забили Марсель Сабитцер, Юссуф Поульсен и Жан-Кевин Огустен.

    Сократис Папастатопулос и Штефан Илсанкер получили красные карточки.

    Дортмундский клуб сохранил лидерство в турнирной таблице. «Лейпциг» набрал 16 баллов и поднялся на третью строчку.

    Чемпионат Германии. Бундеслига, 8-й тур

    Боруссия – РБ Лейпциг – 2:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Обамеянг, 4; 1:1 – Сабитцер, 10; 1:2 – Поульсен, 25; 1:3 – Огустен, 49 (с пенальти); 2:3 – Обамеянг, 64 (с пенальти).

    Удаления: Папастатопулос, 47 – Исланкер, 56.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2017 21:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 октября 2017, 09:40

      у Боруссии вроде оборона все матчи с начала чемпа надежная была а тут сразу столько пропустили.

      1
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      Рейтинг: +331

      NapaS 14 октября 2017, 22:05

      слабейший матч Ярмоленко

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