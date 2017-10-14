Бундеслига. В матче «Боруссии» и «Лейпцига» – пять голов, два пенальти и два удаления

у Боруссии вроде оборона все матчи с начала чемпа надежная была а тут сразу столько пропустили.
Встреча 8-го тура чемпионата Германии «Боруссия» – «РБ Лейпциг» завершилась победой гостей со счетом 2:3. В составе хозяев дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг. За «быков» забили Марсель Сабитцер, Юссуф Поульсен и Жан-Кевин Огустен.
Сократис Папастатопулос и Штефан Илсанкер получили красные карточки.
Дортмундский клуб сохранил лидерство в турнирной таблице. «Лейпциг» набрал 16 баллов и поднялся на третью строчку.
Чемпионат Германии. Бундеслига, 8-й тур
Боруссия – РБ Лейпциг – 2:3 (1:2)
Голы: 1:0 – Обамеянг, 4; 1:1 – Сабитцер, 10; 1:2 – Поульсен, 25; 1:3 – Огустен, 49 (с пенальти); 2:3 – Обамеянг, 64 (с пенальти).
Удаления: Папастатопулос, 47 – Исланкер, 56.