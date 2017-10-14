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  • Азар: «У меня нет шансов на «Золотой мяч», но сейчас я и не думаю об этом»

Азар: «У меня нет шансов на «Золотой мяч», но сейчас я и не думаю об этом»

14 октября 2017, 14:59
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Полузащитник «Челси» Эден Азар, включенный в список 30-ти претендентов на «Золотой мяч» заявил, что не имеет шансов получить награду. Бельгиец подчеркнул, что, возможно, это получится сделать у него в будущем.

«У меня нет шансов на победу. Считаю, что есть много игроков лучше меня, но я счастлив быть в топ-30 претендентов. Я знаю, что попал в этот список потому, что выступаю в «Челси» и играю с прекрасными товарищи по команде. Они помогали мне каждую неделю, чтобы оказаться в числе кандидатов на награду.

Я не знаю, будет ли у меня шанс выиграть «Золотой мяч» в будущем, но в данный момент это не является моей целью. Моя цель – играть и получать наслаждение на поле.

В течение последних 10 лет приз постоянно доставался Лионелю Месси или Криштиану Роналду, но сейчас к «Золотому мячу» приблизились Неймар и еще несколько игроков. Посмотрим, когда Месси и Роналду завершат карьеры, возможно, у нас будет больше шансов, но сейчас я об этом не думаю.

У вас больше шансов получить «Золотой мяч», если ваша команда выиграет все турниры, в которых участвует. Думаю, что в этом году Роналдо заслужил награду, поскольку выиграл Евро-2016 со сборной Португалии, Лигу чемпионов и Примеру с «Реалом». Если однажды я хочу получить «Золотой мяч», мне просто нужно выиграть все титулы. Все просто!» – сказал Азар.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Челси Азар Эден
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