Моуринью сказал, что на матч против «Ливерпуля» выставит одного защитника и девять нападающих

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пошутил в ответ на вопрос о расстановке на матч 8-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

«Я сыграю с одним защитником и девятью нападающими, не беспокойтесь об этом», – сказал 54-летний португалец.

Красные примут лидера Премьер-лиги в 14:30 по московскому времени.

