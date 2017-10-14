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    Моуринью сказал, что на матч против «Ливерпуля» выставит одного защитника и девять нападающих

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пошутил в ответ на вопрос о расстановке на матч 8-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

    «Я сыграю с одним защитником и девятью нападающими, не беспокойтесь об этом», – сказал 54-летний португалец.

    Красные примут лидера Премьер-лиги в 14:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    14.10.2017 01:28
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 14 октября 2017, 14:11

      Пусть Ливерпуль выигрывает,не такими настроенными на Лигу Чемпионов будут.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 октября 2017, 11:01

      Дави клопа!Отправь его в Краснодар!

      2
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      Рейтинг: +208

      Rockstody 14 октября 2017, 10:19

      Ливерпуль забьет норм,только сможет ли он,с такой защитой и вратарем пропустить меньше..

      0
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 14 октября 2017, 10:18

      Конечно-конечно.Автобус Маура как ни назови,один хрен автобусом останется. Вопрос только какой будет на этот раз- двухэтажный или одно?

      0
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 14 октября 2017, 08:21

      И они будут защищаться как единое целое

      1
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 14 октября 2017, 06:35

      да встреча двух болших команд желаю Ливерпулю красивую победу!!!!

      -1
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      Рейтинг: +7012

      Красногорск_Фан 14 октября 2017, 05:37

      Мне в этом году нравится игра Манчестера. Но как бы он не сыграл это будет через призму того что МЮ и Ливер сейчас соперники наших команд. Будут сравнивать, оценивать, гадать, что же будет со Спартаком и ЦСКА на выезде. А МЮ Х2 как минимум

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 14 октября 2017, 04:45

      Красные!

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      Рейтинг: +248

      Mihei888 14 октября 2017, 03:36

      Юморист однако вы Жозе) Желаю победы с максимальным крупным счетом М.Ю , опустите Ливер ниже плинтуса)!

      2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 14 октября 2017, 02:51

      А с

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