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В Астрахани ждут Аргентину и Бразилию

13 октября 2017, 10:54
5

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин уверен, что жаркий климат региона подошел бы для тренировок сборным Бразилии и Аргентины, которые квалифицировались для участия в чемпионате мира 2018 года.

«Мы определены Министерством спорта РФ как домашняя территория для команд, которые изъявят желание здесь базироваться, тренироваться, проводить товарищеские матчи. Хотим, чтобы Бразилия приехала, для них климат подходящий. Они, кстати, запросили данные об Астраханской области.

Для реконструкции определены два стадиона, один из них фактически строится заново – это стадион «Астрахань». Там по графику все идет, каждую неделю выезжаем, контролируем. Вторая площадка – центральный стадион, который до этого был уже отремонтирован. Там нужно сделать помещения для конференций, работу завершат в первом квартале следующего года», – рассказал Жилкин.

На данный момент известны 23 команды, которые сыграют на турнире – сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии и Аргентины.

Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Бразилия Аргентина
Комментарии (5)
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alex kidn
1507883214
Бразилия уже Сочи выбрали, а вы африканцев встречайте
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трениришко
1507886037
Англичан с поляками надо бы где нибудь на Колыме пристроить
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Barsuk52
1507888507
саранча тоже их ждет
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KARAT777
1507888575
Германия в Краснодаре
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