Моуринью получит 70 миллионов от «МЮ». Коутиньо уйдет в «Барселону». Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2017 21:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16

      Плюня 13 октября 2017, 10:27

      норм

      0
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      Рейтинг: +36

      AEerr 13 октября 2017, 02:21

      интересные новости!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 13 октября 2017, 01:51

      слутский перетягивает свою банду в Халл

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 12 октября 2017, 21:35

      Интереанон

      0
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