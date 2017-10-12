Моуринью получит 70 миллионов от «МЮ». Коутиньо уйдет в «Барселону». Дайджест событий дня

Администратора ДЮСШ ЦСКА насмерть сбил автобус

У Месси будет бонус в 90 миллионов при продлении контракта с «Барселоной»

Таски отказался продлевать контракт со «Спартаком»

«Ливерпуль» зимой отпустит Коутиньо в «Барселону»

Озил и Санчес могут покинуть «Арсенал» зимой

Моуринью получит 70 миллионов по новому контракту с «МЮ»

Карвахаль избавился от проблем с сердцем

«Ростов» потерял Юсупова на полгода

Новым тренером сборной Италии может стать Капелло

Одним из руководителей «Халла» стал экс-работник ЦСКА Яровинский