Погиб администратор ДЮСШ ЦСКА, его сбил автобус

Трагически погиб администратор ДЮСШ ЦСКА Александр Куртов. По неофициальной информации, 49-летний специалист был сбит автобусом.
«Руководство, тренерский состав, сотрудники и игроки армейской академии и клуба глубоко скорбят в связи с трагической гибелью администратора ДЮСШ ПФК ЦСКА Александра Куртова.
Приносим искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича», — говорится в сообщении московского клуба.
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Источник: ПФК ЦСКА