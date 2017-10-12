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Погиб администратор ДЮСШ ЦСКА, его сбил автобус

12 октября 2017, 17:18
10

Трагически погиб администратор ДЮСШ ЦСКА Александр Куртов. По неофициальной информации, 49-летний специалист был сбит автобусом.

«Руководство, тренерский состав, сотрудники и игроки армейской академии и клуба глубоко скорбят в связи с трагической гибелью администратора ДЮСШ ПФК ЦСКА Александра Куртова.

Приносим искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича», — говорится в сообщении московского клуба.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (10)
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Xiko
1507818160
Какие то через чур грустные потери для ЦСКА.
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Чикомас
1507818804
Блин...без войны люди гибнут...Соболезнования родным и близким..
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84aivengo
1507819089
соболезную.... сначала Сарсания,теперь он... футбольные люди погибают...
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EcioAuditore
1507819791
соболезнования родственникам
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OfaZavr
1507821046
Соболезную...
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kurt_cobain
1507824050
Соболезную.....На таких новостях нужно отключать комментарии.
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yellowbess
1507825949
Светлая память..
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_LM_
1507829039
RIP
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батог
1507829102
Светлая память!
Ответить
+50/-50
1507838504
Соболезнования.
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