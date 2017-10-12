Моуринью получит 70 миллионов по новому контракту с «МЮ»

а за чем спешить? не лучше на 2 года на 25 лямов? если все нормально еще на 2 года на 20 лямов. А если
Руководство «Манчестер Юнайтед» готово предложить новый большой контракт своему нынешнему главному тренеру Жозе Моуринью. Он будет рассчитан на 5 лет. Португалец за это время сможет заработать около 70 миллионов евро.
54-летний специалист пришел в «МЮ» в 2016 году. Его действующий контракт рассчитан до 2019 года. За это время команда с Моуринью смогла завоевать Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.