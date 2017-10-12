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    Моуринью получит 70 миллионов по новому контракту с «МЮ»

    Руководство «Манчестер Юнайтед» готово предложить новый большой контракт своему нынешнему главному тренеру Жозе Моуринью. Он будет рассчитан на 5 лет. Португалец за это время сможет заработать около 70 миллионов евро.

    54-летний специалист пришел в «МЮ» в 2016 году. Его действующий контракт рассчитан до 2019 года. За это время команда с Моуринью смогла завоевать Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

    Источник: The Sun

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    12.10.2017 06:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 12 октября 2017, 10:53

      а за чем спешить? не лучше на 2 года на 25 лямов? если все нормально еще на 2 года на 20 лямов. А если

      0
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    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 12 октября 2017, 09:23

      Откуда такая инфа?

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 12 октября 2017, 07:29

      Что он им пообещал?

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