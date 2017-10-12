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    «Барселона» заплатит Месси 90 миллионов в качестве бонуса, если тот продлит контракт

    «Барселона» рассчитывает в ближайшее время продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.

    Руководство каталонского клуба готово предложить аргентинскому форварду 90 миллионов евро в качестве подъемных, если тот согласится подписать новое соглашение.

    Напомним, что нынешний трудовой договор 30-летнего форварда с сине-гранатовыми истекает летом 2018 года.

    В нынешнем розыгрыше Примеры Месси провел семь матчей, в которых забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Daily Mail

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    12.10.2017 16:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 12 октября 2017, 23:19

      Зря об этом пишут. Это не украшает Барсу. Месси больше чем Барса, он и так команде отдал всё. Вы видели его в качестве дерижёра в раздевалке после победы над Эквадором? Если нет, посмотрите. Месси должен стать капитаном и одновременно играющим тренером Барсы, и не менее, а подачки ему не нужны.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 12 октября 2017, 22:27

      Великий из всех великих когда либо играл в футбол.
      Месси,Месси,Месси

      1
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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 12 октября 2017, 21:42

      Как известно, «Манчестер Сити» может приобрести лидера «Барселоны» Лионеля Месси. «Горожане» готовы заплатить за аргентинского футболиста 400 миллионов евро.



      Источник: https://footballhd.ru/allnews/anglianews/200520-aguero-prokommentiroval-vozmozhnyy-perehod-messi-v-manchester-siti.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com


      Нет слов!) Вся Барса столько стоит!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 октября 2017, 19:34

      Заплатите мне пять - я его уговорю!

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 октября 2017, 17:20

      раньше не за деньги верность клубу сохраняли...

      1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 12 октября 2017, 17:06

      Абал-Деть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 12 октября 2017, 17:05

      Подъемные, как молодому специалисту.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 12 октября 2017, 17:00

      Чтоб я так жил.

      11
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