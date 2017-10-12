Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Барселона» заплатит Месси 90 миллионов в качестве бонуса, если тот продлит контракт

«Барселона» заплатит Месси 90 миллионов в качестве бонуса, если тот продлит контракт

12 октября 2017, 16:40
9

«Барселона» рассчитывает в ближайшее время продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.

Руководство каталонского клуба готово предложить аргентинскому форварду 90 миллионов евро в качестве подъемных, если тот согласится подписать новое соглашение.

Напомним, что нынешний трудовой договор 30-летнего форварда с сине-гранатовыми истекает летом 2018 года.

В нынешнем розыгрыше Примеры Месси провел семь матчей, в которых забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

Источник: Daily Mail
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Одинокий волк Маквейд
1507816819
Чтоб я так жил.
Ответить
Сибирь за Спартак
1507817143
Подъемные, как молодому специалисту.
Ответить
сапёр75
1507817163
Абал-Деть
Ответить
84aivengo
1507818050
раньше не за деньги верность клубу сохраняли...
Ответить
Gullit 76
1507826056
Заплатите мне пять - я его уговорю!
Ответить
ivanuha_1987
1507833720
Как известно, «Манчестер Сити» может приобрести лидера «Барселоны» Лионеля Месси. «Горожане» готовы заплатить за аргентинского футболиста 400 миллионов евро.

Источник: https://footballhd.ru/allnews/anglianews/200520-aguero-prokommentiroval-vozmozhnyy-perehod-messi-v-manchester-siti.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com Нет слов!) Вся Барса столько стоит!
Ответить
sachsen-leipzig
1507836424
Великий из всех великих когда либо играл в футбол. Месси,Месси,Месси
Ответить
Александр52
1507839562
Зря об этом пишут. Это не украшает Барсу. Месси больше чем Барса, он и так команде отдал всё. Вы видели его в качестве дерижёра в раздевалке после победы над Эквадором? Если нет, посмотрите. Месси должен стать капитаном и одновременно играющим тренером Барсы, и не менее, а подачки ему не нужны.
Ответить
Главные новости
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
2
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
4
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
1
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
4
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
Все новости
Все новости
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
Вчера, 15:17
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
Вчера, 11:12
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
Вчера, 01:38
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+