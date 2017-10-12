«Барселона» заплатит Месси 90 миллионов в качестве бонуса, если тот продлит контракт

Зря об этом пишут. Это не украшает Барсу. Месси больше чем Барса, он и так команде отдал всё. Вы видели его в качестве дерижёра в раздевалке после победы над Эквадором? Если нет, посмотрите. Месси должен стать капитаном и одновременно играющим тренером Барсы, и не менее, а подачки ему не нужны.
«Барселона» рассчитывает в ближайшее время продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.
Руководство каталонского клуба готово предложить аргентинскому форварду 90 миллионов евро в качестве подъемных, если тот согласится подписать новое соглашение.
Напомним, что нынешний трудовой договор 30-летнего форварда с сине-гранатовыми истекает летом 2018 года.
В нынешнем розыгрыше Примеры Месси провел семь матчей, в которых забил 11 голов и сделал две результативные передачи.