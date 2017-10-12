«Барселона» заплатит Месси 90 миллионов в качестве бонуса, если тот продлит контракт

«Барселона» рассчитывает в ближайшее время продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.
Руководство каталонского клуба готово предложить аргентинскому форварду 90 миллионов евро в качестве подъемных, если тот согласится подписать новое соглашение.
Напомним, что нынешний трудовой договор 30-летнего форварда с сине-гранатовыми истекает летом 2018 года.
В нынешнем розыгрыше Примеры Месси провел семь матчей, в которых забил 11 голов и сделал две результативные передачи.
Источник: Daily Mail
Источник: https://footballhd.ru/allnews/anglianews/200520-aguero-prokommentiroval-vozmozhnyy-perehod-messi-v-manchester-siti.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com Нет слов!) Вся Барса столько стоит!