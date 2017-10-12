«Барселона» заплатит Месси 90 миллионов в качестве бонуса, если тот продлит контракт

«Барселона» рассчитывает в ближайшее время продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.

Руководство каталонского клуба готово предложить аргентинскому форварду 90 миллионов евро в качестве подъемных, если тот согласится подписать новое соглашение.

Напомним, что нынешний трудовой договор 30-летнего форварда с сине-гранатовыми истекает летом 2018 года.

В нынешнем розыгрыше Примеры Месси провел семь матчей, в которых забил 11 голов и сделал две результативные передачи.