Черчесов планировал использовать Заболотного в качестве габаритного форварда

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный рассказал о своем дебюте в сборной России. По словам футболиста, у него пока еще не все получается в составе национальной команды, учитывая малое игровое время, которое ему было предоставлено в двух товарищеских матчах против Южной Кореи и Ирана.

Сборная России обыграла команду Кореи 4:2, а с Ираном сыграла вничью – 1:1.

— Выходы на замену в матчах с Южной Кореей и Ираном можно назвать вашим дебютом в сборной?

— Конечно, месяц назад была товарищеская игра с российским клубом, а сейчас уже с национальными командами. Это совершенно другой уровень — все гораздо серьезнее. Сейчас в сборной России собраны лучшие игроки России. Приятно выходить на поле и играть вместе с такими футболистами. Можно сказать, именно сейчас в полной мере я ощутил себя игроком главной команды страны.

— Станислав Черчесов давал вам конкретное задание при выходе на замену?

— Тренер сказал мне выйти поработать, постараться обострить игру и помочь партнерам по команде забить мяч.

— Как оцените взаимодействие с партнерами по сборной?

— Слишком мало времени было в обоих матчах, чтобы сыграться всерьез. Кое-что наиграли на тренировках, и Станиславом Саламовичем была поставлена задача за счет моих габаритов навязать борьбу сопернику, прессинговать его оборону, выигрывать верховую борьбу. Не могу сказать, что это получилось у меня очень хорошо.

— Южная Корея и Иран производят впечатление команд, с которыми будет сложно на чемпионате мира?

— Видно, что команды серьезные и не зря попали на турнир. Организация игры, самоотдача, индивидуальные действия отдельных футболистов — на очень высоком уровне. Составы у них уже наиграны, а мы пока еще ищем оптимальные сочетания. При этом сумели выиграть у корейцев и сыграть вничью с Ираном, так что есть поступательное движение вперед.

— Отсутствие европейского клубного опыта не создает вам сложности в адаптации к таким соперникам?

— Я бы не сказал, что есть трудности. Все-таки в чемпионате России мы много играем против сильных легионеров — это дает очень хорошую практику. Конечно, всегда хочется большего. Но в плане привыкания к такого рода оппонентам не могу сказать, что мне было трудно. Особых проблем с адаптацией к игре за сборную России у меня не было. Разве что атмосфера на стадионе немного другая. Очень приятно играть при почти полностью заполненных трибунах и в Москве против Кореи, и в Казани против Ирана. Спасибо болельщикам за поддержку.