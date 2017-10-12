Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов планировал использовать Заболотного в качестве габаритного форварда

Черчесов планировал использовать Заболотного в качестве габаритного форварда

12 октября 2017, 06:41

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный рассказал о своем дебюте в сборной России. По словам футболиста, у него пока еще не все получается в составе национальной команды, учитывая малое игровое время, которое ему было предоставлено в двух товарищеских матчах против Южной Кореи и Ирана.

Сборная России обыграла команду Кореи 4:2, а с Ираном сыграла вничью – 1:1.

— Выходы на замену в матчах с Южной Кореей и Ираном можно назвать вашим дебютом в сборной?

— Конечно, месяц назад была товарищеская игра с российским клубом, а сейчас уже с национальными командами. Это совершенно другой уровень — все гораздо серьезнее. Сейчас в сборной России собраны лучшие игроки России. Приятно выходить на поле и играть вместе с такими футболистами. Можно сказать, именно сейчас в полной мере я ощутил себя игроком главной команды страны.

— Станислав Черчесов давал вам конкретное задание при выходе на замену?

— Тренер сказал мне выйти поработать, постараться обострить игру и помочь партнерам по команде забить мяч.

— Как оцените взаимодействие с партнерами по сборной?

— Слишком мало времени было в обоих матчах, чтобы сыграться всерьез. Кое-что наиграли на тренировках, и Станиславом Саламовичем была поставлена задача за счет моих габаритов навязать борьбу сопернику, прессинговать его оборону, выигрывать верховую борьбу. Не могу сказать, что это получилось у меня очень хорошо.

— Южная Корея и Иран производят впечатление команд, с которыми будет сложно на чемпионате мира?

— Видно, что команды серьезные и не зря попали на турнир. Организация игры, самоотдача, индивидуальные действия отдельных футболистов — на очень высоком уровне. Составы у них уже наиграны, а мы пока еще ищем оптимальные сочетания. При этом сумели выиграть у корейцев и сыграть вничью с Ираном, так что есть поступательное движение вперед.

— Отсутствие европейского клубного опыта не создает вам сложности в адаптации к таким соперникам?

— Я бы не сказал, что есть трудности. Все-таки в чемпионате России мы много играем против сильных легионеров — это дает очень хорошую практику. Конечно, всегда хочется большего. Но в плане привыкания к такого рода оппонентам не могу сказать, что мне было трудно. Особых проблем с адаптацией к игре за сборную России у меня не было. Разве что атмосфера на стадионе немного другая. Очень приятно играть при почти полностью заполненных трибунах и в Москве против Кореи, и в Казани против Ирана. Спасибо болельщикам за поддержку.

Источник: Известия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Заболотный Антон
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
2
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
3
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
1
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
4
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
4
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+