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    Определен предварительный состав корзин ЧМ-2018

    Стал известен предварительный состав корзин для команд, которые пробились на чемпионат-мира-2018 в России. При определении состава корзин будет учитываться рейтинг ФИФА сборных команд за октябрь. Он будет опубликован 16 октября.

    Команды, гарантировавшие себе участие в чемпионате мира:

    1 корзина: Россия (страна-организатор), Бразилия, Бельгия, Германия, Польша, Португалия, Франция, Аргентина;

    2 корзина: Мексика, Англия, Испания, Уругвай, Колумбия;

    2 или 3 корзина: Коста-Рика, Исландия;

    3 корзина: Иран, Египет;

    3 или 4 корзина: Япония, Нигерия, Сербия;

    4 корзина: Корея, Саудовская Аравия, Панама.

    Участники стыковых матчей и африканские сборные (отборочный турнир завершится в ноябре):

    2 корзина: Перу, Швейцария, Италия;

    2 или 3 корзина: Хорватия, Дания, Северная Ирландия;

    3 корзина: Швеция, Ирландия, Тунис, Сенегал, ДР Конго;

    3 или 4 корзина: Австралия;

    4 корзина: Греция, Марокко, Буркина Фасо, Кот-д'Ивуар, Кабо Верде, Гондурас, Новая Зеландия.

    В европейских стыковых матчах, которые состоятся в ноябре 2017 года, «сеянными» будут Швейцария, Италия, Хорватия и Дания, «несеянными» – Северная Ирландия, Швеция, Ирландия и Греция. Жеребьевка игр состоится в Цюрихе 17 октября.

    Межконтинентальные стыковые матчи пройдут в ноябре этого года: Гондурас – Австралия, Новая Зеландия – Перу.

    Жеребьевка чемпионата мира-2018 пройдет 1 декабря в Москве. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.10.2017 10:30
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +915

      спанчес 12 октября 2017, 12:04

      с какого перепугу польша выше испании

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 12 октября 2017, 07:42

      Сборной с такой игрой надо молится что бы попалась южная Корея и приехал этот Ким который себе забивает.... если он будет в настроение тогда возможно можно расчитывать на первую и единственную победу к сожалению на большее эти недофутболисты не способны (

      2
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      Рейтинг: +39

      antonson10 > Dellleone 12 октября 2017, 09:17

      тут на самом деле как-бы от Кабо-верде или панамы не напускать...

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 12 октября 2017, 05:28

      С 4-й корзиной можно играть на победу.

      0
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 12 октября 2017, 04:11

      Россия - это прежде всего хлеб-соль...
      ВСЕ ЛУЧШЕЕ ГОСТЯМ,
      а нам,что останется...
      ps Вон,гляди, лучшие друзья России,как то США и Украина,что б не портить праздник,сделали самовывоз))))

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 12 октября 2017, 01:16

      Да какая нам разница, если мы у Ирана еле ничью вырвали.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 12 октября 2017, 00:14

      Ну нам снова повезет с жеребьевкой....А толку ??????????

      0
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      Рейтинг: +121

      Hasanino 11 октября 2017, 23:38

      Польща в первой корзине
      Офигеть

      1
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      Рейтинг: +53

      сашка0714 > Hasanino 12 октября 2017, 09:25

      А испания во второй

      0
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      Рейтинг: +118

      clozzi 11 октября 2017, 14:03

      если Швейцария выйдет дальше они в первой корзине должны быть, а не Франция... они по рейтингу чуть выше...

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      Рейтинг: +145

      бесёнок 11 октября 2017, 13:55

      перу

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      Рейтинг: +106

      DSmoto 11 октября 2017, 13:39

      чет не понимаю - Чили или Перу в итоге вышли в стыки - в таблице Комнебол Чили выше...

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      Рейтинг: +3022

      Dgad > DSmoto 11 октября 2017, 14:16

      Чили мимо, по разнице забитых и пропущенных не прошли

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > DSmoto 11 октября 2017, 14:18

      по разнице мячей чилийцы проиграли

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      Рейтинг: +106

      DSmoto > EcioAuditore 11 октября 2017, 18:24

      вот странно как-то раньше все учитывали в первую очередь количество побед, а потом уже разницу мячей, а последнее время регламент чтоли поменялся и Португалия как то с 3 ничьями из группы вышла и тут...

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > DSmoto 11 октября 2017, 18:35

      Так разницу погляди у чили -1, а у перу +1

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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 > DSmoto 11 октября 2017, 22:29

      Перу сыграли 1-1 поэтому и вышли...Если бы 0-0,то не вышли.ИМХО походу был договорняк.

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