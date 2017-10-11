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Определен предварительный состав корзин ЧМ-2018

11 октября 2017, 10:30
41

Стал известен предварительный состав корзин для команд, которые пробились на чемпионат-мира-2018 в России. При определении состава корзин будет учитываться рейтинг ФИФА сборных команд за октябрь. Он будет опубликован 16 октября.

Команды, гарантировавшие себе участие в чемпионате мира:

1 корзина: Россия (страна-организатор), Бразилия, Бельгия, Германия, Польша, Португалия, Франция, Аргентина;

2 корзина: Мексика, Англия, Испания, Уругвай, Колумбия;

2 или 3 корзина: Коста-Рика, Исландия;

3 корзина: Иран, Египет;

3 или 4 корзина: Япония, Нигерия, Сербия;

4 корзина: Корея, Саудовская Аравия, Панама.

Участники стыковых матчей и африканские сборные (отборочный турнир завершится в ноябре):

2 корзина: Перу, Швейцария, Италия;

2 или 3 корзина: Хорватия, Дания, Северная Ирландия;

3 корзина: Швеция, Ирландия, Тунис, Сенегал, ДР Конго;

3 или 4 корзина: Австралия;

4 корзина: Греция, Марокко, Буркина Фасо, Кот-д'Ивуар, Кабо Верде, Гондурас, Новая Зеландия.

В европейских стыковых матчах, которые состоятся в ноябре 2017 года, «сеянными» будут Швейцария, Италия, Хорватия и Дания, «несеянными» – Северная Ирландия, Швеция, Ирландия и Греция. Жеребьевка игр состоится в Цюрихе 17 октября.

Межконтинентальные стыковые матчи пройдут в ноябре этого года: Гондурас – Австралия, Новая Зеландия – Перу.

Жеребьевка чемпионата мира-2018 пройдет 1 декабря в Москве. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (41)
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овертайм
1507707361
Россия, Коста-рика, Иран, Панама)),
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ljrljr0505
1507707700
Что за страна МоРОККО?
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ilich_16
1507709351
Россия, Англия, Иран, Новая Зеландия...
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sergey1718
1507709422
жаль без голандии
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Аристократ Олжик
1507711045
Cтранно, Аргентина фактически провалила отбор, невнятно играла, в последнем туре ото бралась на чм, а их в первую корзину . . . интересно Хотелось бы посмотреть на Аргентину в 3 корзине, там где они и должны быть по идее . . .
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Полная Канистра
1507715158
какая разница с кем на играть всех мы укатаем только нам в помощь автоголы нужны
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cent58
1507716865
Нам хоть кого давай !! -проведём мы три контрольных встречи , экспериментальными составами конечно , займём своё четвёртое место , Стасик получит свою немалую долю гонорара и свалит в свою Австрию -ну а нам остаётся как всегда дырка от бублика.
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clozzi
1507719789
если Швейцария выйдет дальше они в первой корзине должны быть, а не Франция... они по рейтингу чуть выше...
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Hasanino
1507754329
Польща в первой корзине Офигеть
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Dellleone
1507783332
Сборной с такой игрой надо молится что бы попалась южная Корея и приехал этот Ким который себе забивает.... если он будет в настроение тогда возможно можно расчитывать на первую и единственную победу к сожалению на большее эти недофутболисты не способны (
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