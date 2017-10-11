Определен предварительный состав корзин ЧМ-2018

Стал известен предварительный состав корзин для команд, которые пробились на чемпионат-мира-2018 в России. При определении состава корзин будет учитываться рейтинг ФИФА сборных команд за октябрь. Он будет опубликован 16 октября.

Команды, гарантировавшие себе участие в чемпионате мира:

1 корзина: Россия (страна-организатор), Бразилия, Бельгия, Германия, Польша, Португалия, Франция, Аргентина;

2 корзина: Мексика, Англия, Испания, Уругвай, Колумбия;

2 или 3 корзина: Коста-Рика, Исландия;

3 корзина: Иран, Египет;

3 или 4 корзина: Япония, Нигерия, Сербия;

4 корзина: Корея, Саудовская Аравия, Панама.

Участники стыковых матчей и африканские сборные (отборочный турнир завершится в ноябре):

2 корзина: Перу, Швейцария, Италия;

2 или 3 корзина: Хорватия, Дания, Северная Ирландия;

3 корзина: Швеция, Ирландия, Тунис, Сенегал, ДР Конго;

3 или 4 корзина: Австралия;

4 корзина: Греция, Марокко, Буркина Фасо, Кот-д'Ивуар, Кабо Верде, Гондурас, Новая Зеландия.

В европейских стыковых матчах, которые состоятся в ноябре 2017 года, «сеянными» будут Швейцария, Италия, Хорватия и Дания, «несеянными» – Северная Ирландия, Швеция, Ирландия и Греция. Жеребьевка игр состоится в Цюрихе 17 октября.

Межконтинентальные стыковые матчи пройдут в ноябре этого года: Гондурас – Австралия, Новая Зеландия – Перу.

Жеребьевка чемпионата мира-2018 пройдет 1 декабря в Москве. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.