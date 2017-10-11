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  • Роббен оформил дубль в последнем матче за сборную Голландии, оранжевые не попали на ЧМ-2018

Роббен оформил дубль в последнем матче за сборную Голландии, оранжевые не попали на ЧМ-2018

11 октября 2017, 00:07
7

Сборная Голландии в рамках 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 обыграла команду Швеции со счетом 2:0. Команда Дика Адвоката сравнялась со шведами по очкам, но не смогла подняться на вторую строчку из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Оба гола забил капитан хозяев Арьен Роббен. 33-летний вингер «Баварии» провел последний матч за национальную команду.

Роббен дебютировал сборную в 2003 году и принял участие в 96-х матчах, забив 35 мячей. В ее составе он занял третье-четвертое места на Евро-2004 в Португалии, второе – на ЧМ-2010 в Южной Африке, третье – на ЧМ-2014 в Бразилии. Голландец также участвовал на ЧМ-2006 и первенства Европы 2008 и 2012 годов.

За всю национальную карьеру Роббен не получил ни одной красной карточки.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Foxsports.com
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (7)
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zico2205
1507669740
Роббена очень жаль....Его очень не будет хватать на ЧМ-18....
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KARAT777
1507670493
в турнирной таблице упорно голландцы на 2 месте, а люксембург впереди беларуссии...можете исправить голландцы в стык не попали
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ASG
1507671410
тупой регламент, все таки личные встречи должны быть сначала, а потом уже забитые и пропущенные
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DeutschlandUberAlles
1507672170
Первый пошёл! Месси второй пошёл !
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TY13R
1507672780
печальный дyбль((( обидно за наркоманов...
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Dgad
1507702509
Жаль что новое поколение совсем не уровень тем кто играл ранее.....
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OfaZavr
1507709742
время не стоит на месте, жаль к нам напоследок не приедет.
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