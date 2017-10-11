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    Роббен оформил дубль в последнем матче за сборную Голландии, оранжевые не попали на ЧМ-2018

    Сборная Голландии в рамках 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 обыграла команду Швеции со счетом 2:0. Команда Дика Адвоката сравнялась со шведами по очкам, но не смогла подняться на вторую строчку из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

    Оба гола забил капитан хозяев Арьен Роббен. 33-летний вингер «Баварии» провел последний матч за национальную команду.

    Роббен дебютировал сборную в 2003 году и принял участие в 96-х матчах, забив 35 мячей. В ее составе он занял третье-четвертое места на Евро-2004 в Португалии, второе – на ЧМ-2010 в Южной Африке, третье – на ЧМ-2014 в Бразилии. Голландец также участвовал на ЧМ-2006 и первенства Европы 2008 и 2012 годов.

    За всю национальную карьеру Роббен не получил ни одной красной карточки.

    Источник: Foxsports.com

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    11.10.2017 00:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 октября 2017, 11:15

      время не стоит на месте, жаль к нам напоследок не приедет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3022

      Dgad 11 октября 2017, 09:15

      Жаль что новое поколение совсем не уровень тем кто играл ранее.....

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 11 октября 2017, 00:59

      печальный дyбль((( обидно за наркоманов...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 11 октября 2017, 00:49

      Первый пошёл!
      Месси второй пошёл !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      ASG 11 октября 2017, 00:36

      тупой регламент, все таки личные встречи должны быть сначала, а потом уже забитые и пропущенные

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 11 октября 2017, 00:21

      в турнирной таблице упорно голландцы на 2 месте, а люксембург впереди беларуссии...можете исправить голландцы в стык не попали

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 11 октября 2017, 00:09

      Роббена очень жаль....Его очень не будет хватать на ЧМ-18....

      1
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