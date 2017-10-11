Роббен оформил дубль в последнем матче за сборную Голландии, оранжевые не попали на ЧМ-2018

Сборная Голландии в рамках 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 обыграла команду Швеции со счетом 2:0. Команда Дика Адвоката сравнялась со шведами по очкам, но не смогла подняться на вторую строчку из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Оба гола забил капитан хозяев Арьен Роббен. 33-летний вингер «Баварии» провел последний матч за национальную команду.

Роббен дебютировал сборную в 2003 году и принял участие в 96-х матчах, забив 35 мячей. В ее составе он занял третье-четвертое места на Евро-2004 в Португалии, второе – на ЧМ-2010 в Южной Африке, третье – на ЧМ-2014 в Бразилии. Голландец также участвовал на ЧМ-2006 и первенства Европы 2008 и 2012 годов.

За всю национальную карьеру Роббен не получил ни одной красной карточки.