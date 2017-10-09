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    Азмун: «В сборной Ирана все футболисты – звезды»

    Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун накануне товарищеского матча против России оценил силу своей команды. По словам футболиста, все партнеры по сборной являются звездами.

    Встреча пройдет завтра на стадионе «Казань Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    – Вы главная звезда иранского футбола для российских болельщиков. Будет ли предстоящая игра особенной для вас?

    – Все футболисты нашей команды – звезды, начиная от голкипера и заканчивая нападающими. Конечно, те игроки, которые выступают на международном уровне, привлекают большее внимание публики. Наша задача – выполнять установку тренера и работать на каждой тренировке, на каждом матче.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.10.2017 22:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5993

      AtticusFinch 10 октября 2017, 07:05

      Если в Сборной Ирана Звёзды - то у Сборной России - ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ ФУТБОЛИСТЫ))

      0
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      Рейтинг: +246

      RLoko 9 октября 2017, 23:28

      Грядет Битва звезданутых!

      1
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      Рейтинг: +70673

      insider_retro 9 октября 2017, 23:18

      Чувствую, что произойдёт столкновение двух звёздных небосклонов!..)

      2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 9 октября 2017, 22:55

      В таком случае в сборной России тоже одни звезды. И мультимиллионеры. Рублёвые.

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