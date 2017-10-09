Азмун: «В сборной Ирана все футболисты – звезды»

Если в Сборной Ирана Звёзды - то у Сборной России - ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ ФУТБОЛИСТЫ))
Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун накануне товарищеского матча против России оценил силу своей команды. По словам футболиста, все партнеры по сборной являются звездами.
Встреча пройдет завтра на стадионе «Казань Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
– Вы главная звезда иранского футбола для российских болельщиков. Будет ли предстоящая игра особенной для вас?
– Все футболисты нашей команды – звезды, начиная от голкипера и заканчивая нападающими. Конечно, те игроки, которые выступают на международном уровне, привлекают большее внимание публики. Наша задача – выполнять установку тренера и работать на каждой тренировке, на каждом матче.