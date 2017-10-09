Азмун: «В сборной Ирана все футболисты – звезды»

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун накануне товарищеского матча против России оценил силу своей команды. По словам футболиста, все партнеры по сборной являются звездами.

Встреча пройдет завтра на стадионе «Казань Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

– Вы главная звезда иранского футбола для российских болельщиков. Будет ли предстоящая игра особенной для вас?

– Все футболисты нашей команды – звезды, начиная от голкипера и заканчивая нападающими. Конечно, те игроки, которые выступают на международном уровне, привлекают большее внимание публики. Наша задача – выполнять установку тренера и работать на каждой тренировке, на каждом матче.