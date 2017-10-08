Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «ПСЖ» зимой хочет купить Коутиньо

    Полузащитник Филиппе Коутиньо может покинуть «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно. Напомним, что в услугах 25-летнего хавбека заинтересована «Барселона».

    Теперь в борьбу за игрока сборной Бразилии также включился «ПСЖ».

    Представители французского клуба уже вышли на связь с агентами футболиста и обсуждают возможный переход.

    Контракт Коутиньо с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел три матча в АПЛ, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2017 13:53
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 8 октября 2017, 15:42

      ПСЖ так и нарывается на дискву из ЕК))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 8 октября 2017, 15:42

      А с зимы фэйр-плей они случайно выполнять не хотят?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 8 октября 2017, 14:56

      Вспоминается Анжи. Пузырь то может и лопнуть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 14:20

      Скоро будет : ПСЖ....и дальше - пропасть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Tony_93 8 октября 2017, 13:57

      Смешно уже, а как ФП

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11