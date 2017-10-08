«ПСЖ» зимой хочет купить Коутиньо

Полузащитник Филиппе Коутиньо может покинуть «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно. Напомним, что в услугах 25-летнего хавбека заинтересована «Барселона».

Теперь в борьбу за игрока сборной Бразилии также включился «ПСЖ».

Представители французского клуба уже вышли на связь с агентами футболиста и обсуждают возможный переход.

Контракт Коутиньо с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел три матча в АПЛ, забив два гола и сделав одну результативную передачу.