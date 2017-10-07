«Арсенал» готов заплатить 16 миллионов за хавбека «Трабзонспора» Язиджи

«Арсенал» намерен приобрести полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Язиджи. Сообщается, что «канониры» предложили за 20-летнего игрока 14,4 миллиона фунтов стерлингов (примерно 16 миллионов евро).

Красно-белым придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Монако» и «Бенфики», которые также уже направили предложения по хавбеку турецкому клубу.

При этом отмечается, что президент бордово-голубых Мухаррем Уста не собирается расставаться с футболистом.

В нынешнем сезоне Язиджи принял участие в семи матчах и сделал две голевые передачи.