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    «Арсенал» готов заплатить 16 миллионов за хавбека «Трабзонспора» Язиджи

    «Арсенал» намерен приобрести полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Язиджи. Сообщается, что «канониры» предложили за 20-летнего игрока 14,4 миллиона фунтов стерлингов (примерно 16 миллионов евро).

    Красно-белым придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Монако» и «Бенфики», которые также уже направили предложения по хавбеку турецкому клубу.

    При этом отмечается, что президент бордово-голубых Мухаррем Уста не собирается расставаться с футболистом.

    В нынешнем сезоне Язиджи принял участие в семи матчах и сделал две голевые передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    07.10.2017 17:40
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