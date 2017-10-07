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    Анчелотти: «В 2015 году меня приглашала «Рома», но я уже заключил контракт с «Баварией»

    Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал, как мог оказаться в «Роме» два года назад.

    Также итальянский специалист заявил, что не намерен посещать матч 10-го тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018 между Италией и Македонией, а также миланское дерби в следующий уик-энд.

    «Джеймс Паллотта (прим. – президент «Ромы») звонил мне два года назад, чтобы пригласить в «Рому», но на тот момент я уже подписал контракт с «Баварией».

    Я не буду присутствовать на матче Италия – Македония или миланском дерби, чтобы не вызывать ненужные спекуляции или создавать кому-то проблемы», – сказал Анчелотти.

    Анчелотти был уволен с поста главного тренера «Баварии» на прошлой неделе. После этого СМИ сообщали о его возможном назначении в несколько команд, включая «Милан» и сборную Италии.

    Источник: Football Italia

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    07.10.2017 17:30
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