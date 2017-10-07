Анчелотти: «В 2015 году меня приглашала «Рома», но я уже заключил контракт с «Баварией»

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал, как мог оказаться в «Роме» два года назад.

Также итальянский специалист заявил, что не намерен посещать матч 10-го тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018 между Италией и Македонией, а также миланское дерби в следующий уик-энд.

«Джеймс Паллотта (прим. – президент «Ромы») звонил мне два года назад, чтобы пригласить в «Рому», но на тот момент я уже подписал контракт с «Баварией».

Я не буду присутствовать на матче Италия – Македония или миланском дерби, чтобы не вызывать ненужные спекуляции или создавать кому-то проблемы», – сказал Анчелотти.

Анчелотти был уволен с поста главного тренера «Баварии» на прошлой неделе. После этого СМИ сообщали о его возможном назначении в несколько команд, включая «Милан» и сборную Италии.