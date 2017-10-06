Геркус: «Локомотив» установит систему видеоповторов на «РЖД-Арене»

Президент «Локомотива» Илья Геркус огласил мнение совета директоров о введении видеоповторов в матчах Премьер-лиги.

«Затронули вопрос установки системы видео-повторов на «РЖД-Арене». Решение по установке было принято клубом и членами совета директоров единогласно. Обсуждение прошло очень конструктивно. Дискуссия с членами совета директоров очень полезна, наметили дальнейшие шаги», – написал президент клуба на своей странице в фейсбуке.

Ранее «Бобмардир» писал о позиции «железнодорожников» в отношении лимита на легионеров.

Напомним, решение о введении видеоповторов приняли на заседании правления РФПЛ.