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    Геркус: «Локомотив» установит систему видеоповторов на «РЖД-Арене»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус огласил мнение совета директоров о введении видеоповторов в матчах Премьер-лиги.

    «Затронули вопрос установки системы видео-повторов на «РЖД-Арене». Решение по установке было принято клубом и членами совета директоров единогласно. Обсуждение прошло очень конструктивно. Дискуссия с членами совета директоров очень полезна, наметили дальнейшие шаги», – написал президент клуба на своей странице в фейсбуке.

    Ранее «Бобмардир» писал о позиции «железнодорожников» в отношении лимита на легионеров.

    Напомним, решение о введении видеоповторов приняли на заседании правления РФПЛ.

    Источник: Facebook.com

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    06.10.2017 22:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 7 октября 2017, 13:37

      Спартак, Краснодар и Локо готовы хоть завтра, а Зенит с ЦСКА молчат, к чему бы это?

      9
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Одинокий волк Маквейд 7 октября 2017, 20:04

      Почти по-классике: Они же - памятник!

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Одинокий волк Маквейд 8 октября 2017, 13:34

      наверно кабенетным не выгодно хотя у цска и так денег нет

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > anri1703 9 октября 2017, 10:00

      Все верно - ищи кому это выгодно.

      9
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      Рейтинг: +239

      Михас007 6 октября 2017, 22:44

      давно пора

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