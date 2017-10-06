Группа ученых под руководством доктора Джима Хэя сообщила о результатах исследования английского футбола.

«Насчет английского духа в этом виде спорта ведется много разговоров, но лишь немногие осознают, что большинство из них – негативные. Победа на ЧМ-1966 – безоговорочно ключевое воспоминание для англичан, но в контексте постоянных страданий болельщиков она кажется лишь удачным стечением обстоятельств.

Английскому футболу есть чему поучиться у других стран, футбол в которых менее банален и не вызывает недовольных криков», – приводит слова Хэя TBN Sport.

Источник не уточнил подробностей научного материала.

Победа на ЧМ-1966 является единственной в истории сборной Англии за 14 мировых первенств, в которая она принимала участие.

Вчера команда «трех львов» обыграла Словению (1:0) в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 и досрочно вышла на чемпионат.