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    Ученые пришли к выводу, что понятие «английский дух футбола» – синоним неудач

    Группа ученых под руководством доктора Джима Хэя сообщила о результатах исследования английского футбола.

    «Насчет английского духа в этом виде спорта ведется много разговоров, но лишь немногие осознают, что большинство из них – негативные. Победа на ЧМ-1966 – безоговорочно ключевое воспоминание для англичан, но в контексте постоянных страданий болельщиков она кажется лишь удачным стечением обстоятельств.

    Английскому футболу есть чему поучиться у других стран, футбол в которых менее банален и не вызывает недовольных криков», – приводит слова Хэя TBN Sport.

    Источник не уточнил подробностей научного материала.

    Победа на ЧМ-1966 является единственной в истории сборной Англии за 14 мировых первенств, в которая она принимала участие.

    Вчера команда «трех львов» обыграла Словению (1:0) в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 и досрочно вышла на чемпионат.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2017 22:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +367

      gigs84 7 октября 2017, 01:28

      Да, сборной Англии постоянно не везёт. Состав сильный, а результат слабый. То игрока у них удалят, то по пенальти задуют. Их как будто сглазили или типа того. У испанцев тоже долго не получалось, зато потом... Надеюсь и у англичан получится. Я за них с середины 90-х болею (после нашей сборной, конечно) и пока одни расстройства (как и от нашей сборной:)

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 6 октября 2017, 23:06

      Какие-то мутные суждения. Скорее всего в этой группе учёных не было ни одного человека, который бы хоть немного понимал, что футбол не поддаётся никакой логике. Мяч же круглый !

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