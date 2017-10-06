Саутгейт получит 250 тысяч за выход сборной Англии на ЧМ-2018

Сборная Англии досрочно вышла на чемпионат мира, обыграв команду Словении в матче 9-го тура отборочного турнира (1:0).

По данным журналиста Times Мэтта Хьюза, за это достижение главный тренер англичан Гарет Саутгейт получит от федерации футбола бонус в виде 250 тысяч фунтов.

По данным ряда английских СМИ, годовая зарплата Саутгейта составляет 1,8 миллиона.

Саутгейт возглавил национальную сборную в ноябре 2016 года.

С 1995 по 2004 год он выступал за команду на позиции защитника, приняв участие в двух чемпионатах мира и Европы.