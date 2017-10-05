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    Уткин не исключает положительного результата для «Спартака» в матче с «Севильей»

    Известный спортивный комментатор Василий Уткин выразил мнение, что «Спартак» способен отобрать очки у «Севильи» в 3-м туре Лиги чемпионов. При этом испанский клуб воспринимается как более опасный соперник, чем «Ливерпуль».

    «Севилья»? Она стала более прагматичной командой. Я пару раз прокомментировал команду в этом сезоне. У нее победы на классе. В Москве у «Спартака» вполне рабочие шансы, а в Испании – без шансов. «Севилья» – опаснейший и страшный соперник. «Спартак» хуже классом. «Севилья» гораздо опаснее, чем «Ливерпуль», – заявил Уткин.

    Матч «Спартак» – «Севилья» пройдет 17 октября.

    Источник: Спорт FM

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    05.10.2017 16:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 октября 2017, 08:24

      что-то раскрякался в последнее время

      1
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 5 октября 2017, 22:05

      да попиздеть у нас все любят

      0
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      Рейтинг: +2054

      almanev 5 октября 2017, 18:50

      Уткин не упустит возможность опустить английские команды)

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 5 октября 2017, 18:06

      Опять выдергивают из контекста. Я слушал вчера эту передачу по ради "100 % футбола" и Вася имел ввиду совсем другое. Призрачные шансы есть дома, а на выезде из нет. Т.е. теоретический шанс есть. И это был просто ответ на вопрос, а не рассуждение, при этом он добавил, что делать прогнозы вещь не благодарная.

      2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 5 октября 2017, 17:45

      Опять ни о чем. Не исключает положительного, не исключает отрицательного...А после игры скажет -"а я ведь не исключал..." Совсем сдулся проститУткин.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 октября 2017, 17:30

      Я тоже думаю,что Спартак может выиграть у Севильи.

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