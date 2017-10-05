Уткин не исключает положительного результата для «Спартака» в матче с «Севильей»

Известный спортивный комментатор Василий Уткин выразил мнение, что «Спартак» способен отобрать очки у «Севильи» в 3-м туре Лиги чемпионов. При этом испанский клуб воспринимается как более опасный соперник, чем «Ливерпуль».

«Севилья»? Она стала более прагматичной командой. Я пару раз прокомментировал команду в этом сезоне. У нее победы на классе. В Москве у «Спартака» вполне рабочие шансы, а в Испании – без шансов. «Севилья» – опаснейший и страшный соперник. «Спартак» хуже классом. «Севилья» гораздо опаснее, чем «Ливерпуль», – заявил Уткин.

Матч «Спартак» – «Севилья» пройдет 17 октября.