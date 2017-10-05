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  • Уткин не исключает положительного результата для «Спартака» в матче с «Севильей»

Уткин не исключает положительного результата для «Спартака» в матче с «Севильей»

5 октября 2017, 16:47
7

Известный спортивный комментатор Василий Уткин выразил мнение, что «Спартак» способен отобрать очки у «Севильи» в 3-м туре Лиги чемпионов. При этом испанский клуб воспринимается как более опасный соперник, чем «Ливерпуль».

«Севилья»? Она стала более прагматичной командой. Я пару раз прокомментировал команду в этом сезоне. У нее победы на классе. В Москве у «Спартака» вполне рабочие шансы, а в Испании – без шансов. «Севилья» – опаснейший и страшный соперник. «Спартак» хуже классом. «Севилья» гораздо опаснее, чем «Ливерпуль», – заявил Уткин.

Матч «Спартак» – «Севилья» пройдет 17 октября.

Источник: Спорт FM
Лига чемпионов Севилья Спартак Уткин Василий
Комментарии (7)
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Диктор
1507213800
Я тоже думаю,что Спартак может выиграть у Севильи.
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Чикомас
1507214700
Опять ни о чем. Не исключает положительного, не исключает отрицательного...А после игры скажет -"а я ведь не исключал..." Совсем сдулся проститУткин.
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Стаz
1507215962
Опять выдергивают из контекста. Я слушал вчера эту передачу по ради "100 % футбола" и Вася имел ввиду совсем другое. Призрачные шансы есть дома, а на выезде из нет. Т.е. теоретический шанс есть. И это был просто ответ на вопрос, а не рассуждение, при этом он добавил, что делать прогнозы вещь не благодарная.
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almanev
1507218644
Уткин не упустит возможность опустить английские команды)
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SPARTAK__MOSCOW
1507230326
да попиздеть у нас все любят
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piligrim1986
1507267496
что-то раскрякался в последнее время
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