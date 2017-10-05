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  • Мутко: «Лучший вратарь в стране – Акинфеев. А вся статистика – это ерунда»

Мутко: «Лучший вратарь в стране – Акинфеев. А вся статистика – это ерунда»

5 октября 2017, 01:10
20

Президент РФС и вице-премьер России Виталий Мутко назвал фамилию игрока, которого считает лучшим вратарем в стране. Таковым политик видит голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Игорь – профессиональный человек, лучший вратарь страны. Вся эта статистика – ерунда.

Это один из серьезнейших спортсменов в стране в целом. Человек к своей профессии относится очень ответственно. Я думаю, что никаких проблем у него не будет», – сказал Мутко.

Акинфеев с 2004 года провел за сборную России 100 матчей и пропустил 80 голов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь Мутко Виталий
Комментарии (20)
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vovan55
1507161689
ну хоть здесь ясно сказал, не спорю...
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Александ1982
1507165008
не уже не катит, пора уступить дорогу молодым
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BuenosArgentina
1507171746
К сожалению есть лучше на сегодняшний день, Игорь был великолепный вратарь, но всему приходит конец
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BuenosArgentina
1507172486
Глупость какая -то , кроме статистики Игорь стал стабильно допускать ошибки
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AlmazZz93
1507182136
Новости. 2039 год. Мутко:«Игорь – профессиональный человек, лучший вратарь страны. Этот возраст– ерунда. Акинфеев с 2004 года провел за сборную России 456 матчей и пропустил 5680 голов.
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Bulat Sultanov
1507189751
Мутко постоянно слышно лишь из-за его мегабредовых высказываний. Статистика ерунда? Акинфеев профессионально относится к работе? Какая разница как он относится к работе, если с завидной периодичностью пускают бабочки?
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Бриг
1507194255
Что-то слишком часто бубнят про незаменимого Акинфеева. А смысл? Будет игра, тренер назначит кого-нибудь. Мутко намекает, что если не назначит Акинфеева, то переназначат тренера? Бредовина.
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fhnv
1507197561
А ЛУЧШИЙ БОЛТУН В СТРАНЕ ЭТО ТЫ!)))
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serppion
1507199079
По мне похвала из уст Мутка хуже оскорбления. Вроде благодарности от подонка.
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M.B.
1507210948
Он дурак ,или прикидывается? Вспомни Бразилию(матч с Алжиром). Вспомни Кубок Конфедерации (матч с Мексикой) Чм.Европы 2016 во Франции. Сколько еще надо?
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