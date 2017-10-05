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    Мутко: «Лучший вратарь в стране – Акинфеев. А вся статистика – это ерунда»

    Президент РФС и вице-премьер России Виталий Мутко назвал фамилию игрока, которого считает лучшим вратарем в стране. Таковым политик видит голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

    «Игорь – профессиональный человек, лучший вратарь страны. Вся эта статистика – ерунда.

    Это один из серьезнейших спортсменов в стране в целом. Человек к своей профессии относится очень ответственно. Я думаю, что никаких проблем у него не будет», – сказал Мутко.

    Акинфеев с 2004 года провел за сборную России 100 матчей и пропустил 80 голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.10.2017 01:10
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +104

      M.B. 5 октября 2017, 16:42

      Он дурак ,или прикидывается?
      Вспомни Бразилию(матч с Алжиром).
      Вспомни Кубок Конфедерации (матч с Мексикой)
      Чм.Европы 2016 во Франции.
      Сколько еще надо?

      1
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > M.B. 5 октября 2017, 17:45

      На ЧЕ-16 Игорь был одним из лучших в нашей команде и второ

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 5 октября 2017, 13:24

      По мне похвала из уст Мутка хуже оскорбления. Вроде благодарности от подонка.

      0
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      Рейтинг: +973

      Krics > serppion 5 октября 2017, 20:52

      Полностью согласен, дело не в Конифее, а именно из чьих уст это звучит.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Krics 6 октября 2017, 12:34

      Я без претензий к Игорьку - "Не стреляйте в пианиста.
      Он играет как умеет". Мудко осточертел! Он главный тормоз нашего футбола. И, боюсь, засел он надолго.

      0
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      Рейтинг: +973

      Krics > serppion 7 октября 2017, 22:29

      Я согласен с твоей позицией полностью. Игорь не причем.

      0
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 5 октября 2017, 12:59

      А ЛУЧШИЙ БОЛТУН В СТРАНЕ ЭТО ТЫ!)))

      -2
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      Рейтинг: +2284

      Бриг 5 октября 2017, 12:04

      Что-то слишком часто бубнят про незаменимого Акинфеева. А смысл? Будет игра, тренер назначит кого-нибудь. Мутко намекает, что если не назначит Акинфеева, то переназначат тренера? Бредовина.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 > Бриг 5 октября 2017, 17:48

      Акинфеев в сборной уже при восьмом!!!! с 2004 года тренере подряд, из них 3 были иностранцами. Неужели ты думаешь, что они в футболе хуже тебя разбираются?

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 5 октября 2017, 11:45

      Акинфеев уже не тот, не надега. На данный момент лучший-Лунев, психологически бы еще устоятся.

      -1
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      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov 5 октября 2017, 10:49

      Мутко постоянно слышно лишь из-за его мегабредовых высказываний. Статистика ерунда? Акинфеев профессионально относится к работе? Какая разница как он относится к работе, если с завидной периодичностью пускают бабочки?

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 5 октября 2017, 10:36

      согласен

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      Рейтинг: +459

      77SAM 5 октября 2017, 09:27

      Всё знает...

      0
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      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 5 октября 2017, 08:42

      Новости. 2039 год. Мутко:«Игорь – профессиональный человек, лучший вратарь страны. Этот возраст– ерунда.

      Акинфеев с 2004 года провел за сборную России 456 матчей и пропустил 5680 голов.

      -1
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 5 октября 2017, 08:27

      Конечно лучший, рекордсмен же. Кстати, почему нет статистики Гарика в еврокубках?

      1
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