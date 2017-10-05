Мутко: «Лучший вратарь в стране – Акинфеев. А вся статистика – это ерунда»

Президент РФС и вице-премьер России Виталий Мутко назвал фамилию игрока, которого считает лучшим вратарем в стране. Таковым политик видит голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Игорь – профессиональный человек, лучший вратарь страны. Вся эта статистика – ерунда.

Это один из серьезнейших спортсменов в стране в целом. Человек к своей профессии относится очень ответственно. Я думаю, что никаких проблем у него не будет», – сказал Мутко.

Акинфеев с 2004 года провел за сборную России 100 матчей и пропустил 80 голов.