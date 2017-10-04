Рамос и Пике станут бизнес-партнерами

Защитники сборной Испании Серхио Рамос и Жерар Пике в ближайшее время начнут вести совместный бизнес. Об этом рассказал игрок «Барселоны», опровергнув заодно и информацию о натянутых отношениях с представителем главного клубного соперника.

«Никакого конфликта с Серхио, как об этом пишут СМИ, у меня нет. Мы в прекрасных отношениях. В скором времени мы планируем открыть общий бизнес», – сказал Пике.

Также Пике заявил, что не является ярым сторонником независимости Каталонии от Испании, хотя сам отдал за это голос на недавнем референдуме.