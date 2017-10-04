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Рамос и Пике станут бизнес-партнерами

4 октября 2017, 20:40
10

Защитники сборной Испании Серхио Рамос и Жерар Пике в ближайшее время начнут вести совместный бизнес. Об этом рассказал игрок «Барселоны», опровергнув заодно и информацию о натянутых отношениях с представителем главного клубного соперника.

«Никакого конфликта с Серхио, как об этом пишут СМИ, у меня нет. Мы в прекрасных отношениях. В скором времени мы планируем открыть общий бизнес», – сказал Пике.

Также Пике заявил, что не является ярым сторонником независимости Каталонии от Испании, хотя сам отдал за это голос на недавнем референдуме.

Источник: Marca
Испания. Примера Испания Барселона Реал Рамос Серхио Пике Жерар
Комментарии (10)
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Chesn0k
1507141228
откроют примиряющую народы шаурмячную на границе испании и каталонии?)
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k4kuzma
1507143788
в этой новости также следовало бы упомянуть тот факт, что пике - знатный пи...бол... по его же словам - когда он писал в твиттере про неймара, что тот остается - он уже знал, что тот точно уйдет... соответственно это новость, чтобы в будущем снова поржать с пике
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Александр52
1507146239
Бизнес лучше политики. если великие ещё и умные, то быть добру. Спорт может решить судьбу государства. Это самый высокий уровень развития общества.
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insider_retro
1507146877
Хочешь потерять друга - дай ему в долг! Хочешь потерять сон и покой - замути совместный бизнес!!..))
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vladik12
1507146898
Хорошо, что не какими-нибудь другими партнерами.
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Михас007
1507148424
мутите хлопцы
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DSmoto
1507148482
заднюю врубил, пи...бол
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Danish Dynamite
1507168923
А как же брошенные им слова: "Мы не хотим жить под диктатурой чёртового Мадрида!" ??
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Mark68
1507182874
Не знаю,но что тут не так..))
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OfaZavr
1507187411
пустозвон Пике))
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