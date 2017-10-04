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    Рамос и Пике станут бизнес-партнерами

    Защитники сборной Испании Серхио Рамос и Жерар Пике в ближайшее время начнут вести совместный бизнес. Об этом рассказал игрок «Барселоны», опровергнув заодно и информацию о натянутых отношениях с представителем главного клубного соперника.

    «Никакого конфликта с Серхио, как об этом пишут СМИ, у меня нет. Мы в прекрасных отношениях. В скором времени мы планируем открыть общий бизнес», – сказал Пике.

    Также Пике заявил, что не является ярым сторонником независимости Каталонии от Испании, хотя сам отдал за это голос на недавнем референдуме.

    Источник: Marca

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    04.10.2017 20:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 октября 2017, 10:10

      пустозвон Пике))

      1
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      Рейтинг: +575

      Mark68 5 октября 2017, 08:54

      Не знаю,но что тут не так..))

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 5 октября 2017, 05:02

      А как же брошенные им слова: "Мы не хотим жить под диктатурой чёртового Мадрида!" ??

      1
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    • ...
      Рейтинг: +106

      DSmoto 4 октября 2017, 23:21

      заднюю врубил, пи...бол

      3
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      Рейтинг: +239

      Михас007 4 октября 2017, 23:20

      мутите хлопцы

      0
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      Рейтинг: +8918

      vladik12 4 октября 2017, 22:54

      Хорошо, что не какими-нибудь другими партнерами.

      0
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 4 октября 2017, 22:54

      Хочешь потерять друга - дай ему в долг! Хочешь потерять сон и покой - замути совместный бизнес!!..))

      1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 4 октября 2017, 22:43

      Бизнес лучше политики. если великие ещё и умные, то быть добру. Спорт может решить судьбу государства. Это самый высокий уровень развития общества.

      1
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma 4 октября 2017, 22:03

      в этой новости также следовало бы упомянуть тот факт, что пике - знатный пи...бол... по его же словам - когда он писал в твиттере про неймара, что тот остается - он уже знал, что тот точно уйдет... соответственно это новость, чтобы в будущем снова поржать с пике

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 4 октября 2017, 21:20

      откроют примиряющую народы шаурмячную на границе испании и каталонии?)

      1
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