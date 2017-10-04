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  • Мутко: «Акинфеев – лучший вратарь страны. Вся эта статистика – ерунда»

Мутко: «Акинфеев – лучший вратарь страны. Вся эта статистика – ерунда»

4 октября 2017, 14:49
14

Президент РФС Виталий Мутко накануне товарищеского матча между сборной России и Южной Кореи выразил мнение, что голкипер россиян Игорь Акинфеев является лучшим вратарем страны.

Напомним, в матче группового этапа ЧМ-2014 против корейцев (1:1) Акинфеев допустил результативную ошибку.

Товарищеская игра против между сборными России и Южной Кореи пройдет 7 октября в Москве.

«Игорь – профессиональный человек, лучший вратарь страны. Вся эта статистика – ерунда. Это один из серьезнейших спортсменов в стране в целом. Человек к своей профессии относится очень ответственно. Я думаю, что никаких проблем у него не будет», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (14)
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myelementisearth
1507119249
В смысле ерунда? А по чем тогда оценивать результаты игрока/команды? Можно и Васю Пупкина назвать профессионалом и лучшим в мире в своей профессии без каких-либо аргументов.
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Ivan7107
1507121103
Да действительно, и как игоряну это удается !? Ляп за ляпом, а все равно все чинуши футбольные твердят что лучший. Что они скажут если он на чм ,как это обычно бывает, выпустит из рук мяч в ворота ? неужели все равно лучший!? Смех да и только. Лунев лучший!
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Артурка32
1507122209
Надо чтобы два товарищеских матча отстояли разные вратари: Акинфеев и Лунев....там уже более менее будет виден результат и сравнение двух голкиперов
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Альфред фаред
1507122538
Влиятельные покровители у него! Назначили лучшим, а на статистику насрать, о ней пусть дураки думают!
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Serjoga
1507123899
Конечно лучший! Сравнивать то не с кем! С корейцами косяк, с португальцами косяк, с мексиканцами косяк! А он все равно лучший! В хоккее нет неприкосновенных, потому и результат выдают периодически! А в футболе все лучшие у нас не по статистике и не по игре, а как скажут! Вот с такими лучшими и "провалим" домашний ЧМ! Весь праздник загубят Мутко и Черчесов!
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+50/-50
1507126472
- "Вся эта статистика – ерунда". (Оракул первой инстанции - Мутко). Ну, если барин так сказал, значит вся статистика, точно ерунда.
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каа
1507130720
Товарищеская игра против между сборными России и Южной Кореи ....-зато красиво....)))
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Фан666
1507133754
Точно! Какой там Буффон на хрен! Какая к черту статистика! Пропускай в каждом матче и будешь лучшим! Игорёня вперед!
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_LM_
1507138047
По этому принципу муДко и работает. Пох... на статистику и допиг.скандал он лучший Министр спорта)
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Kokmarov
1507143841
Иногда Игорек выдает матчи, один за всех Игнашевичей и Берез с Васиным сражается, от Манчестера 8 обязан был пропустить, но пропустил в 2 раза меньше, но в сборной столько ляпов. У нас есть конкуренция среди вратарей и Лунев, и Беленов, да и Медведев с его серией, но никак не Ребров с бразильцем Локомотивовским, зачем и гражданство менял.
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