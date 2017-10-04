Мутко: «Акинфеев – лучший вратарь страны. Вся эта статистика – ерунда»

Иногда Игорек выдает матчи, один за всех Игнашевичей и Берез с Васиным сражается, от Манчестера 8 обязан был пропустить, но пропустил в 2 раза меньше, но в сборной столько ляпов. У нас есть конкуренция среди вратарей и Лунев, и Беленов, да и Медведев с его серией, но никак не Ребров с бразильцем Локомотивовским, зачем и гражданство менял.
Президент РФС Виталий Мутко накануне товарищеского матча между сборной России и Южной Кореи выразил мнение, что голкипер россиян Игорь Акинфеев является лучшим вратарем страны.
Напомним, в матче группового этапа ЧМ-2014 против корейцев (1:1) Акинфеев допустил результативную ошибку.
Товарищеская игра против между сборными России и Южной Кореи пройдет 7 октября в Москве.
«Игорь – профессиональный человек, лучший вратарь страны. Вся эта статистика – ерунда. Это один из серьезнейших спортсменов в стране в целом. Человек к своей профессии относится очень ответственно. Я думаю, что никаких проблем у него не будет», – сказал Мутко.