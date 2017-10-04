Мутко: «Акинфеев – лучший вратарь страны. Вся эта статистика – ерунда»

Президент РФС Виталий Мутко накануне товарищеского матча между сборной России и Южной Кореи выразил мнение, что голкипер россиян Игорь Акинфеев является лучшим вратарем страны.

Напомним, в матче группового этапа ЧМ-2014 против корейцев (1:1) Акинфеев допустил результативную ошибку.

Товарищеская игра против между сборными России и Южной Кореи пройдет 7 октября в Москве.

«Игорь – профессиональный человек, лучший вратарь страны. Вся эта статистика – ерунда. Это один из серьезнейших спортсменов в стране в целом. Человек к своей профессии относится очень ответственно. Я думаю, что никаких проблем у него не будет», – сказал Мутко.