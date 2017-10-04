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    Мутко: «Акинфеев – лучший вратарь страны. Вся эта статистика – ерунда»

    Президент РФС Виталий Мутко накануне товарищеского матча между сборной России и Южной Кореи выразил мнение, что голкипер россиян Игорь Акинфеев является лучшим вратарем страны.

    Напомним, в матче группового этапа ЧМ-2014 против корейцев (1:1) Акинфеев допустил результативную ошибку.

    Товарищеская игра против между сборными России и Южной Кореи пройдет 7 октября в Москве.

    «Игорь – профессиональный человек, лучший вратарь страны. Вся эта статистика – ерунда. Это один из серьезнейших спортсменов в стране в целом. Человек к своей профессии относится очень ответственно. Я думаю, что никаких проблем у него не будет», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2017 14:49
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 4 октября 2017, 22:04

      Иногда Игорек выдает матчи, один за всех Игнашевичей и Берез с Васиным сражается, от Манчестера 8 обязан был пропустить, но пропустил в 2 раза меньше, но в сборной столько ляпов. У нас есть конкуренция среди вратарей и Лунев, и Беленов, да и Медведев с его серией, но никак не Ребров с бразильцем Локомотивовским, зачем и гражданство менял.

      0
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 4 октября 2017, 20:27

      По этому принципу муДко и работает. Пох... на статистику и допиг.скандал он лучший Министр спорта)

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 октября 2017, 19:15

      Точно! Какой там Буффон на хрен! Какая к черту статистика! Пропускай в каждом матче и будешь лучшим! Игорёня вперед!

      2
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      Рейтинг: +1292

      каа 4 октября 2017, 18:25

      Товарищеская игра против между сборными России и Южной Кореи ....-зато красиво....)))

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 4 октября 2017, 17:14

      - "Вся эта статистика – ерунда". (Оракул первой инстанции - Мутко).
      Ну, если барин так сказал, значит вся статистика, точно ерунда.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 октября 2017, 16:31

      Конечно лучший! Сравнивать то не с кем! С корейцами косяк, с португальцами косяк, с мексиканцами косяк! А он все равно лучший! В хоккее нет неприкосновенных, потому и результат выдают периодически! А в футболе все лучшие у нас не по статистике и не по игре, а как скажут! Вот с такими лучшими и "провалим" домашний ЧМ! Весь праздник загубят Мутко и Черчесов!

      4
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 4 октября 2017, 16:08

      Влиятельные покровители у него! Назначили лучшим, а на статистику насрать, о ней пусть дураки думают!

      3
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      Рейтинг: +1292

      каа > Альфред фаред 4 октября 2017, 18:27

      по статистике он и вовсе лучший ..в истории

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 4 октября 2017, 16:03

      Надо чтобы два товарищеских матча отстояли разные вратари: Акинфеев и Лунев....там уже более менее будет виден результат и сравнение двух голкиперов

      2
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      Рейтинг: +113

      Ivan7107 4 октября 2017, 15:45

      Да действительно, и как игоряну это удается !? Ляп за ляпом, а все равно все чинуши футбольные твердят что лучший. Что они скажут если он на чм ,как это обычно бывает, выпустит из рук мяч в ворота ? неужели все равно лучший!? Смех да и только. Лунев лучший!

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Ivan7107 4 октября 2017, 16:20

      лунев такой же распиаренный чмырь не надо никого делать лучшим и все, все одинаково слабы

      -2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 октября 2017, 15:36

      Он лучший, Я так сказал )))))) !!!!

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