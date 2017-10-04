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    Мутко – о лимите на легионеров: «Пытаюсь объяснить Путину, что в наших клубах должна быть конкурентная среда»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что общается на тему лимита на легионеров, действующего в российском футболе, с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Ранее глава страны подверг критике «Зенит», который на матчи Лиги Европы выпускает на поле большое количество иностранцев.

    «Надо понимать, что президент сам спортсмен. Он изучает материалы, готовится – в курсе всех дел и знает, о чем речь. Мы постоянно обсуждаем тему защиты доморощенных игроков.

    У Путина свой взгляд на этот вопрос. Он всегда нас поддавливает, чтобы мы обращали на это внимание и, может быть, сокращали количество легионеров более активно. Но я пытаюсь объяснить, что наши клубы играют в европейских Кубках и должна быть конкурентная среда», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2017 13:17
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +839

      Князев 5 октября 2017, 00:51

      Конкурентная среда должна быть среди российских игроков. Создавайте спортшколы при клубах, выдвигайте одарённых российских футболистов и они будут бороться за место в основном составе. Как замечательно в Локомотиве подводят молодых доморощенных футболистов в основной состав, а ЦСКА включает молодёж в основу? Берите с них пример...

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      Рейтинг: -13

      Popularov 4 октября 2017, 21:49

      Владимир Путин НЕ ПОДДАВЛИВАЕТ!
      Пусть Виталий Мутко не фантазирует!
      Владимир Путин высказал дельные предложения по лимиту и их надо внедрять в наш чемпионат!
      Лимит НЕОБХОДИМ!
      Предложение Владимира Путина основано не на пустом месте!
      Проделана большая аналитическая работа.
      А если Мутко это НЕ ПОНИМАЕТ, то это его проблемы, но они не должны ТОРМОЗИТЬ развитие нашего российского футбола!
      Пусть Виталий Мутко задействует все свои извилины и ПОЙМЁТ, что лимит на легионеров быть ДОЛЖОН!
      "8 ИНОСТРАНЦЕВ БЕГАЕТ ЗА "ЗЕНИТ". МОЛОДЕЦ, СЕРГЕЙ".
      Футбольный ДИАЛОГ ПУТИНА И ФУРСЕНКО с ТОНКИМ намёком на толстые лимитные обстоятельства Зенита.
      А как Зенит играл с Анжи???
      6 легионеров и ещё два вышли на замену легионерам.
      Итого 8 человек играли за Зенит в одном матче!
      А потом, после игры, Фурсенко, чтобы оправдать ничейную игру Зенита, НА ГРАНИ ПОРАЖЕНИЯ, стал валить на качество газона.
      Но газон здесь НЕ ПРИЧЁМ, на Крестовском не лучше!
      Анжи, за счёт большой футбольной самоотдачи и игровой дисциплины, показали всем, как надо играть против легионерного Зенита.
      Все они, и Фурсенко, и Орлов, и Лунёв, и другие, не хотят видеть ОЧЕВИДНОГО!
      Футбольного УПОРСТВА и самоотдачи игроков Анжи, и их отличную подготовку к матчу тренера Вадима Скрипченко!
      Они боятся признаться в том, что Анжи ПЕРЕИГРАЛ хвалёный легионерный Зенит, своими игроками, которые стоят намного меньше чем зенитовские!
      А ведь Зенит ВЫЛОЖИЛ огромные деньги за легионеров, а Анжи их ОБЫГРАЛО и только чудо помогло Зениту не проиграть!
      В этом матче с Зенитом, Анжи был достоин ПОБЕДЫ, как и в матче со Спартаком!!!
      Анжи всем и Мутко показали, что и наши игроки могут ИГРАТЬ и побеждать легионеров!
      В Анжи играло несколько легионеров, но не больше зенитовских.
      Примеров много, как наши игроки могут на РАВНЫХ играть с ТОЛСТОСУМАМИ, которые за счёт легионеров хотят выезжать.
      Российские игроки должны играть и они могут на РАВНЫХ соперничать с легионерами.
      Владимир Путин предлагает отличное решение по легионерам и надо их ВНЕДРЯТЬ в наш чемпионат!!!
      Двумя руками - ЗА!!!

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      Рейтинг: +839

      Князев > Popularov 5 октября 2017, 01:00

      Полностью поддерживаю и "Popularov" и тем более Путина.
      Легионоеров во внутренних играх на поле должно быть не более трёх человек. Тогда не будет проблемы в сборной найти несколько центральных защитников. Позор, нет стабильных и квалифицированных центральных защитников.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 октября 2017, 19:18

      Лучше ввести денежный ценз - кто сколько отстегнул тот там и играет

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 4 октября 2017, 18:35

      Лёнчик решил лимит на Путина повесить?)

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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 4 октября 2017, 17:47

      Порожняки на публику.Натворили со страной.Нигде нормальному таланту без денег не пролезть,поэтому и играют у нас второсортные легионеры,крутятся афёры с трансферами.Все всё понимают и ничего не делается для развития детско-юношеского футбола.На бумаге всё отлично,визуально всё в порядке-полно синтетики по стране и стадионов,а бегают там за деньги или по блату пузатые бездари,не наигравшиеся в детстве(не брали пацаны в команду).В детских школах тренируют детей богатеньких,а это совсем другая публика-холёная,ленивая,изнеженная,почти вся слабая здоровьем и умом.

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      Рейтинг: +527

      трениришко 4 октября 2017, 17:13

      хорошо бы тебя в неё поместить

      -1
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      Рейтинг: +2739

      a_who 4 октября 2017, 16:42

      с их любимым зенитом трудно конкурировать )))

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      Рейтинг: +54

      Жека001 4 октября 2017, 16:11

      Они хотят заработать бабло,зачем им нужно наш футбол развивать.Отсюда и результаты сборной

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      Рейтинг: +3503

      acor94 4 октября 2017, 15:49

      Да надо просто сделать как в Англии, в чемпе могут играть только футболисты сыгравшие определенное количество матчей за сборную. Тогда и текущий лимит не страшен)

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      Рейтинг: +101

      amol4anoff > acor94 4 октября 2017, 17:30

      И будут бегать игроки сборных Андоры, Сан-Марино, Лихтенштейна. Но зато футболисты из Бразилии, Италии, Португалии, очень сильные, но не выигрывающие конкуренции в сборной, не будут приезжать. В Англии как раз таки и проблемы со сборной из-за огромного количества легионеров. Так что тут нужна золотая середина. Приоритет на своих воспитанников и часть сильных иностранцев в команде.

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 4 октября 2017, 15:08

      Ну все,к господину Мутко нет вопросов,он признался что он также как большинство адекватных специалистов против лимита,но не в состоянии противостать царю.

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