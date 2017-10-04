Мутко – о лимите на легионеров: «Пытаюсь объяснить Путину, что в наших клубах должна быть конкурентная среда»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что общается на тему лимита на легионеров, действующего в российском футболе, с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее глава страны подверг критике «Зенит», который на матчи Лиги Европы выпускает на поле большое количество иностранцев.

«Надо понимать, что президент сам спортсмен. Он изучает материалы, готовится – в курсе всех дел и знает, о чем речь. Мы постоянно обсуждаем тему защиты доморощенных игроков.

У Путина свой взгляд на этот вопрос. Он всегда нас поддавливает, чтобы мы обращали на это внимание и, может быть, сокращали количество легионеров более активно. Но я пытаюсь объяснить, что наши клубы играют в европейских Кубках и должна быть конкурентная среда», – сказал Мутко.