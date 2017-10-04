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  • Мутко – о лимите на легионеров: «Пытаюсь объяснить Путину, что в наших клубах должна быть конкурентная среда»

Мутко – о лимите на легионеров: «Пытаюсь объяснить Путину, что в наших клубах должна быть конкурентная среда»

4 октября 2017, 13:17
31

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что общается на тему лимита на легионеров, действующего в российском футболе, с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее глава страны подверг критике «Зенит», который на матчи Лиги Европы выпускает на поле большое количество иностранцев.

«Надо понимать, что президент сам спортсмен. Он изучает материалы, готовится – в курсе всех дел и знает, о чем речь. Мы постоянно обсуждаем тему защиты доморощенных игроков.

У Путина свой взгляд на этот вопрос. Он всегда нас поддавливает, чтобы мы обращали на это внимание и, может быть, сокращали количество легионеров более активно. Но я пытаюсь объяснить, что наши клубы играют в европейских Кубках и должна быть конкурентная среда», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий Путин Владимир
Комментарии (31)
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multiscan
1507112675
Конкурентную среду надо нарабатывать среди своей талантливой молодёжи, а не среди зажравшихся легионеров и таких же наших "звездунов".
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mihail200606
1507113251
Пытаюсь объяснить..а он че, никак не поймет? )) может обьяснялка корявая.. Фром май харт..
Не очень качественные дорогие легионеры ну никак не способствуют конкурентной среде.. Своих просто нет игроков хорошего уровня в достаточном количестве..а чтобы они были нужно много времени и кропотливая работа..
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insider_retro
1507113554
С Президентом он общается!!..))))) Президент СПРАШИВАЕТ жёстко за выполнение своих поручений и указаний!.. Думаю, что попытки Мутко объяснить свою позицию, приведут к потере позиции, со временем... Пока болтовня с отсутствие позитива и результатов... А Там нужны успехи, особенно, на международной арене!!...))
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FanatSerj
1507113680
Так ключевое слово, что доморощенных ВЫРАЩИВАТЬ надо, а не имеющихся средненьких игроков баловать миллионами евро из за лимита. за 1 млн евро в конкретном районе свою "Исландию" сделать можно, а вы их растранжириваете на производителя шампанского в Монако и производителей дорогих тачек, а не как ни на детский футбол.
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ваавва
1507113745
Я так понимаю мудко собачька Миллера, как он выступил за отмену лимита и все мудак уже Путина уговаривает, а ввели его тоже по его указке...... Пиздец а не чемп
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папа сибиряк
1507113906
Неужели Путин должен решать вопросы с лимитом??? в нормальных странах это решает Футбольный союз, но у нас же феодальное государство и все в веденье царя батюшки
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Decorhome
1507114801
но нужен еще и результат
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BRO_football
1507116334
Мутко - идиот! Конкурентной среды в России никогда не будет при лимите на легионеров. Когда футболиста берут в команду только потому, что у него есть российский паспорт и платят за это огромные деньги, то это совсем не конкуренция.
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foreverorthodox
1507118593
Скажу так как есть... Если бы правительство поддерживало футбольные детские академии и БЕСПЛАТНО (ну или хотя бы за символическую сумму) учили бы детей, то российский футбол был бы сейчас богат Черенковыми, Яшиными, Бесковыми и т.д.!!! Мой брат хотел отдать своего сына в спартаковскую школу, так с него запросили такую сумму, что он должен был на двух работах работать, чтобы только за сына оплачивать, не говоря уже про содержание семьи. А в итоге (наверняка) из какой-нибудь бедной семьи в эту школу не смог попасть какой-нибудь очередной Яшин и т.д., а попал тот, у кого папа или мама при деньгах и в итоге вырастает из него то, что мы видим в сегодняшней сборной России!! И это кстати касается не только спартаковской школы, в Краснодаре и других клубах ситуация не лучше, там тоже ценник за обучение огромный
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Жека001
1507122704
Они хотят заработать бабло,зачем им нужно наш футбол развивать.Отсюда и результаты сборной
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