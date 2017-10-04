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  • Виктор Гусев: «Сборная России должна ставить целью победу на чемпионате мира-2018»

Виктор Гусев: «Сборная России должна ставить целью победу на чемпионате мира-2018»

4 октября 2017, 11:21
34

Футбольный телекомментатор Виктор Гусев в интервью «Бомбардиру» поделился мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира-2018.

Напомним, турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах страны.

«Перспективы сборной на ЧМ-2018? Нельзя идти на турнир с мыслью простого выхода из группы. Нужно ставить целью победу на турнире, а потом смотреть. Зачем выходить из группы, если потом проигрываешь в первом матче плей-офф? В чем смысл? Это только досада. Нужно говорить: «Мы дома и хотим выиграть», – сказал Гусев.

Виктор Гусев: «Миллионный контракт на «Матч ТВ», как у Карпина? Мне интересна более разнообразная жизнь»

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия
Комментарии (34)
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Jenea83
1507105587
Кубок конфедерации показал настоящий уровень сборной. Учитывая это выход из группы будет считаться неплохим результатом. Конечно всем хочется видеть нашу сборную в финале. Но говорить одно а по факту получается совсем другое. Смотрите на игру Франции, Германии, Бразилии. А такого уровня еще как минимум 5-6 команд. И все едут за победой...
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Gullit 76
1507105851
Белочка?
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zatonn
1507105897
Господин Гусев часто употребляет спиртное? Есть у кого-нибудь инфа?))
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Чикомас
1507105952
Ну ладно Мутко-идиот...Но этот то вроде был поумней...
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XaXatyn
1507106127
Для нашей сборной выход из группы равен победе !
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almanev
1507106252
Хуже сборной, чем сейчас не помню. P.S. Смотрю футбол с 98 года
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nik55
1507106657
Виктор Гусев и Орлов------срочно к врачу
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OfaZavr
1507107701
Нужно не говорить , а делать.
Ответить
Alemann
1507108157
Блин, ну нельзя же так народ смешить. Хотя Гусев - тот еще клоун. Цель сборной России на чемпионате мира - не обосраться.
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Цесаревна Натали
1507114043
Группа будет следующей: 1 Босния 2 Гондурас 3 Новая Зеландия 4 Россия итог у РФ 4 место в группе
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