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    Виктор Гусев: «Сборная России должна ставить целью победу на чемпионате мира-2018»

    Футбольный телекомментатор Виктор Гусев в интервью «Бомбардиру» поделился мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира-2018.

    Напомним, турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах страны.

    «Перспективы сборной на ЧМ-2018? Нельзя идти на турнир с мыслью простого выхода из группы. Нужно ставить целью победу на турнире, а потом смотреть. Зачем выходить из группы, если потом проигрываешь в первом матче плей-офф? В чем смысл? Это только досада. Нужно говорить: «Мы дома и хотим выиграть», – сказал Гусев.

    Виктор Гусев: «Миллионный контракт на «Матч ТВ», как у Карпина? Мне интересна более разнообразная жизнь»

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2017 11:21
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +86

      cent58 5 октября 2017, 10:24

      Гусик !! -приложи к лобику что нибудь холодное ! - совсем плохо стало .

      0
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 4 октября 2017, 15:20

      Пацаны - вам не цены.
      Но цель вы ставить должны,
      А не наложить в штаны...
      Правда потуги на хорошее пока не видны.

      1
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 4 октября 2017, 14:12

      При всем своем негативном мнении об игре сборной думаю из группы выйдем и то только из-за места в первой корзине при жеребьевке, а после 18 буду болеть за Аргентину, пора бы им уже)))

      1
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > volfrik 4 октября 2017, 16:51

      Так хотелось чтобы так оно и было. но Аргентина еще под вопросом что она отберется как ни странно. тоже думаю за них болеть. На ЧМ они должны собраться. Как и наши надеюсь.

      0
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      Рейтинг: +31

      Цесаревна Натали 4 октября 2017, 13:47

      Группа будет следующей:
      1 Босния
      2 Гондурас
      3 Новая Зеландия
      4 Россия
      итог у РФ 4 место в группе

      3
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 > Цесаревна Натали 4 октября 2017, 15:14

      Неудивительно, что мы даже в такой группе можем занять 4 место)))

      0
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      Рейтинг: +7736

      mihail200606 4 октября 2017, 13:39

      Дурррачок..

      1
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      Рейтинг: +97

      Костефан 4 октября 2017, 13:35

      ну хотеть то можно, че...))

      0
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      Рейтинг: +110

      Firevet 4 октября 2017, 13:33

      О нежданчик, у него ещё берут интервью)?

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 4 октября 2017, 13:23

      опять галлюциногенов наелся

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 4 октября 2017, 13:23

      И считает себя специалистом в футболе... Только с глубокого похмелья, может придти мысль о чемпионстве России при нынешнем уровне ее игры. А ЧМ совсем не за горами...

      0
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      Рейтинг: +6

      stas0205 4 октября 2017, 13:16

      Прогнoзы футбольных матчей www.moistavki.ru

      -2
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