Виктор Гусев: «Сборная России должна ставить целью победу на чемпионате мира-2018»

Футбольный телекомментатор Виктор Гусев в интервью «Бомбардиру» поделился мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира-2018.

Напомним, турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах страны.

«Перспективы сборной на ЧМ-2018? Нельзя идти на турнир с мыслью простого выхода из группы. Нужно ставить целью победу на турнире, а потом смотреть. Зачем выходить из группы, если потом проигрываешь в первом матче плей-офф? В чем смысл? Это только досада. Нужно говорить: «Мы дома и хотим выиграть», – сказал Гусев.

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