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    Россия может сыграть в ноябре с Испанией

    В ноябре в Москве на стадионе «Открытие Арена» может состояться товарищеский поединок между сборными России и Испании, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, это произойдет, если «красная фурия» завоюет прямую путевку на чемпионат мира 2018 года и таким образом к тому моменту будет свободна от официальных встреч.

    За два тура до завершения отборочного этапа испанцы располагаются на вершине турнирной таблицы группы G, имея в активе на три очка больше, чем сборная Италии. Подопечным Хулена Лопетеги осталось провести поединки с Албанией дома и Израилем на выезде.

    Источник: ТАСС

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    03.10.2017 18:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 3 октября 2017, 20:44

      А накануне ,как и полагается,сыграют : сб.Каталонии и сб.Крыма...

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 3 октября 2017, 19:41

      Новость из разряда "Россия может сыграть с Испанией а может и не сыграть.....

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 3 октября 2017, 19:12

      это не с динамо играть

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