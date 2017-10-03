Россия может сыграть в ноябре с Испанией

В ноябре в Москве на стадионе «Открытие Арена» может состояться товарищеский поединок между сборными России и Испании, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, это произойдет, если «красная фурия» завоюет прямую путевку на чемпионат мира 2018 года и таким образом к тому моменту будет свободна от официальных встреч.

За два тура до завершения отборочного этапа испанцы располагаются на вершине турнирной таблицы группы G, имея в активе на три очка больше, чем сборная Италии. Подопечным Хулена Лопетеги осталось провести поединки с Албанией дома и Израилем на выезде.