Испанский журналист сообщил, что «Бавария» контактировала с Луисом Энрике

Экс-главный тренер «Барселоны» Луис Энрике является кандидатом на то, чтобы возглавить «Баварию». Как сообщает испанский журналист Хуанма Ромеро, мюнхенцы уже контактировали с 47-летним специалистом на предмет возможного сотрудничества.

«Мне сказали, что «Бавария» связалась с Энрике», – написал Ромеро на своей странице в твиттере.

Напомним, на прошлой неделе руководство «Баварии» уволило Карло Анчелотти. Энрике покинул «Барселону» по завершении минувшего сезона и до сих пор остается без работы.