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    «ПСЖ» и «Марсель» поспорят с «Манчестер Юнайтед» за 18-летнего полузащитника «Сарпсборга 08»

    «Манчестер Юнайтед» придется столкнуться с жесткой конкуренцией в борьбе за полузащитника «Сарпсборга 08» Крепина Диатта. Капитан сборной Сенегала U20 подтвердил свою заинтересованность в переходе в английский клуб, проведя два раунда переговоров с представителями манкунианцев.

    Тем не менее на 18-летнего игрока также претендуют «Марсель» и «ПСЖ».

    «Норвегия – идеальный трамплин, чтобы успеть сыграть и продемонстрировать себя. У него по профессиональному светлая голова на плечах.

    Цель состоит в том, чтобы играть. Я не думаю, что Диатта уже готов к большому европейскому клубу. Мы должны пройти этапы один за другим», – сказал источник в окружении футболиста.

    Диатта связан контрактом с «Сарпсборгом» до 2020 года.

    Источник: Tribalfootball

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    02.10.2017 15:11
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