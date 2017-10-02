«ПСЖ» и «Марсель» поспорят с «Манчестер Юнайтед» за 18-летнего полузащитника «Сарпсборга 08»

«Манчестер Юнайтед» придется столкнуться с жесткой конкуренцией в борьбе за полузащитника «Сарпсборга 08» Крепина Диатта. Капитан сборной Сенегала U20 подтвердил свою заинтересованность в переходе в английский клуб, проведя два раунда переговоров с представителями манкунианцев.

Тем не менее на 18-летнего игрока также претендуют «Марсель» и «ПСЖ».

«Норвегия – идеальный трамплин, чтобы успеть сыграть и продемонстрировать себя. У него по профессиональному светлая голова на плечах.

Цель состоит в том, чтобы играть. Я не думаю, что Диатта уже готов к большому европейскому клубу. Мы должны пройти этапы один за другим», – сказал источник в окружении футболиста.

Диатта связан контрактом с «Сарпсборгом» до 2020 года.