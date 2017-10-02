Три футболиста «Зенита» вызваны в сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объявил состав своей команды на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2018 против Перу (6 октября) и Эквадора (11 октября). Отметим, что в списке значатся сразу три игрока «Зенита» – защитник Эмануэль Маммана и полузащитники Леандро Паредес и Эмилиано Ригони.

Сейчас Аргентина идет на пятом месте в турнирной таблице турнира. На счету команды лишь шесть побед в 16 матчах.