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    РФПЛ. «Локомотив» разгромил «Динамо» в дерби

    В матче 12-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле разгромил «Динамо», отправив в ворота гостей три безответных гола – 3:0. Голом и результативной передачей отметился Алексей Миранчук.

    Таким образом, железнодорожники набрали 26 очков и остались на втором месте в турнирной таблице. Бело-голубые расположились в зоне вылета.

    Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

    Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Фернандеш, 24; 2:0 – Эдер, 33; 3:0 – Ал. Миранчук, 58.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов (Баринов, 87), Игнатьев (Ротенберг, 82), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Лысов (В. Денисов, 47), Эдер.

    «Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Темников (Ташаев, 66), Соу (Зотов, 15), Тиам, Луценко, Бечирай (Обольский, 74).

    Предупреждение: И. Денисов, 62 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2017 18:21
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 октября 2017, 06:31

      Хороший ход набрали паровозники, браво команде, не сбавляйте темпов...

      1
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 2 октября 2017, 00:12

      Менты пиздуйте в фнл там вы можете и в призёрах каждый год быть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 1 октября 2017, 18:31

      Локомотив мне кажется единственный кто способен конкурировать с зенитом в этом сезоне. так держать!

      7
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      ...
      Рейтинг: +304

      Антисемит > 1 октября 2017, 19:35

      хотел понять - за какую ты команду болеешь, почитал твои остальные коменты и понял, что ты ни за кого не болеешь. Ты как старый маразматик недоволен всем и вся. Тебе может помочь как то? Хочешь 100 рублей на пиво перечислю?

      -2
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 1 октября 2017, 18:31

      Локо не плохо, необходимо добавлять. Динамо жаль, атакующая линия оставляет желать лучшего.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      amol4anoff 1 октября 2017, 18:29

      ДНОмо :(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 октября 2017, 18:27

      Молодцы! Спокойно и уверенно добились победы. Качественная игра порадовала. С победой всех болельщиков Локо!

      8
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      Рейтинг: +23

      Tony_93 1 октября 2017, 18:26

      Вот и видна 4 аутсайдеров, Анжи явно на вылет, а вот Тосно, СКА и Динамо будут решать кто прямо вылетит, а кто в стыках будет

      1
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 1 октября 2017, 18:26

      Локо с победой!!..
      Атакующая линия хороша, творят и созидают!!
      Фернандеш хорош, но Эдер сегодня показал класс!! Миранчуки неоднократно прикладывались, но счёт остался скромно разгромным!!...
      А Динамо беда... Руководству в паузе надо делать какие-то решительные движения, иначе....

      5
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 1 октября 2017, 18:26

      ЛОКО ЧЕМПИОООООООООН!!!!!! Всех ПАРОВОЗИКОВ с победой!!!!

      7
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 1 октября 2017, 18:25

      Очень качественную игру провел Локомотив. Очень высокий темп держали и главное при владении мячом шли уверенно в атаку, вот так и нужно каждый матч играть.

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