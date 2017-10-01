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РФПЛ. «Локомотив» разгромил «Динамо» в дерби

1 октября 2017, 18:21
14

В матче 12-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле разгромил «Динамо», отправив в ворота гостей три безответных гола – 3:0. Голом и результативной передачей отметился Алексей Миранчук.

Таким образом, железнодорожники набрали 26 очков и остались на втором месте в турнирной таблице. Бело-голубые расположились в зоне вылета.

Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Фернандеш, 24; 2:0 – Эдер, 33; 3:0 – Ал. Миранчук, 58.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов (Баринов, 87), Игнатьев (Ротенберг, 82), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Лысов (В. Денисов, 47), Эдер.

«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Темников (Ташаев, 66), Соу (Зотов, 15), Тиам, Луценко, Бечирай (Обольский, 74).

Предупреждение: И. Денисов, 62 – нет.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо
Комментарии (14)
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truded
1506871518
снова цель - в пердив?
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Tajik-za Zenit
1506871520
Чёрная полоса Динамо продолжается Уже жду матч Зенит-локомотив
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Nesterenko
1506871548
Очень качественную игру провел Локомотив. Очень высокий темп держали и главное при владении мячом шли уверенно в атаку, вот так и нужно каждый матч играть.
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Fan Loko mik
1506871561
ЛОКО ЧЕМПИОООООООООН!!!!!! Всех ПАРОВОЗИКОВ с победой!!!!
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insider_retro
1506871587
Локо с победой!!.. Атакующая линия хороша, творят и созидают!! Фернандеш хорош, но Эдер сегодня показал класс!! Миранчуки неоднократно прикладывались, но счёт остался скромно разгромным!!... А Динамо беда... Руководству в паузе надо делать какие-то решительные движения, иначе....
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OfaZavr
1506871646
Молодцы! Спокойно и уверенно добились победы. Качественная игра порадовала. С победой всех болельщиков Локо!
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amol4anoff
1506871760
ДНОмо :(
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Skrudg
1506871874
Локо не плохо, необходимо добавлять. Динамо жаль, атакующая линия оставляет желать лучшего.
Ответить
Алекc
1506871884
Локомотив мне кажется единственный кто способен конкурировать с зенитом в этом сезоне. так держать!
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арейская
1506915101
Хороший ход набрали паровозники, браво команде, не сбавляйте темпов...
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