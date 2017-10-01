РФПЛ. «Локомотив» разгромил «Динамо» в дерби

В матче 12-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле разгромил «Динамо», отправив в ворота гостей три безответных гола – 3:0. Голом и результативной передачей отметился Алексей Миранчук.

Таким образом, железнодорожники набрали 26 очков и остались на втором месте в турнирной таблице. Бело-голубые расположились в зоне вылета.

Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Фернандеш, 24; 2:0 – Эдер, 33; 3:0 – Ал. Миранчук, 58.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов (Баринов, 87), Игнатьев (Ротенберг, 82), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Лысов (В. Денисов, 47), Эдер.

«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Темников (Ташаев, 66), Соу (Зотов, 15), Тиам, Луценко, Бечирай (Обольский, 74).

Предупреждение: И. Денисов, 62 – нет.

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